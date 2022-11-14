Иностранцы в российской армии? Путин подписал новый указ

Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок приема на службу в Вооруженных силах России иностранных граждан, он опубликован на портале публикации правовых актов.



Он вносит поправки в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное в 1999 году. В соответствии с поправками теперь они могут, так же как и граждане России, служить в армии по контракту. Как и в случае с российскими гражданами, контракт не может быть заключен с иностранцем, в отношении которого ведется следствие, вынесен обвинительный приговор или который имеет неснятую судимость. Также контракт нельзя заключить с иностранцем, который получил административное наказание за употребление наркотиков до окончания срока наказания.



Кроме того, в соответствии с указом Владимира Путина россияне со вторым гражданством также будут призываться в армию на срочную службу. Раньше на службу призывались только граждане России. В соответствии с новой редакцией положения прохождение военной службы по призыву осуществляется „солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства“.

