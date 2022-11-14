Правда ли, что Гитлер пришёл к власти демократическим путём?

Следующие выборы были назначены на 1932 год. Но за эти четыре года многое изменилось. По Германии серьёзно ударил экономический кризис 1929 года, за год число безработных выросло в полтора раза. Параллельно политические стычки перешли в полноценные уличные бои. В мае 1929 года полиция расстреляла первомайскую демонстрацию коммунистов в Берлине. Штурмовые отряды НСДАП (Sturmabteilung, сокращённо СА) нападали на коммунистические митинги, а в 1931 году устроили еврейский погром в районе берлинской улицы Курфюрстендамм.

В выборах в рейхстаг 1924 года НСДАП участвовать не могла из-за запрета партии, лидер же нацистов был в это время в тюрьме. В большую политику Гитлер вернулся в 1928 году. В мае на парламентских выборах национал-социалисты получили 2,6% голосов и 12 мест в рейхстаге. Первое место заняли социал-демократы (29,8%).

Первая попытка Гитлера прийти к власти относится к 1923 году, когда он попытался устроить в Мюнхене „ пивной путч » — силовой переворот при поддержке штурмовых отрядов Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП). Путч провалился, Гитлера отправили в тюрьму, где он провёл следующие девять месяцев. После этого Гитлер решил использовать законные методы.

Чаще всего рассказы о приходе Гитлера к власти сочетаются с общей критикой демократических процедур и недовольством итогом выборов. Например, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова летом 2021 года в ответ на утверждение французских дипломатов о том, что Владимир Зеленский был избран на законных выборах, сказала следующее: „В одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришёл к власти самым что ни на есть демократическим путём“. Дальнейшие её слова про нацизм не оставляют сомнений в том, что она имела в виду Гитлера. Подобная аналогия встречается регулярно. В 2017 году в Сети появился ролик, в котором российского оппозиционера Алексея Навального сравнивали с Гитлером. Тогда же политологи напоминали , что „Гитлер пришёл к власти через демократические процедуры“. Наконец, сравнительно недавно депутат израильского кнессета Рам Бен-Барак, недовольный возвращением Биньямина Нетаньяху в кресло премьер-министра, заявил , что „Гитлер тоже пришёл к власти демократическим путём“. Регулярно такое утверждение встречается и в блогах — прежде всего в исторических пабликах во „ВКонтакте“ и в LiveJournal .

На июльских выборах в рейхстаг первое место впервые досталось НСДАП: партия Гитлера набрала 37,3% (230 мест в парламенте), значительно опередив социал-демократов (21,6%) и коммунистов (14,3%). Нацисты победили на выборах, но при этом не смогли сформировать коалицию, то есть власть так и не получили. Абсолютное большинство могло быть только у коалиции нацистов и коммунистов, но такой союз был невозможен. Главой рейхстага стал Герман Геринг, Гитлер же добивался поста канцлера. Однако президент Гинденбург на это не согласился, так как Гитлер не представлял парламентское большинство. В сентябре 1932 года рейхстаг выразил недоверие правительству, и на ноябрь были назначены новые выборы.

Следующие изменения уже сложно назвать демократическими — скорее, результатом подковёрных интриг. После победы Гинденбург отправил в отставку с поста канцлера центриста Генриха Брюнинга. Вместо него правительство возглавил беспартийный Франц фон Папен. Он заручился поддержкой НСДАП в обмен на обещание снять официальный запрет на деятельность СА. На июль были назначены новые выборы, которые прошли в обстановке страха и насилия: нацисты запугивали, избивали и убивали политических оппонентов, в основном коммунистов. Больше всего крови пролилось 17 июля 1932 года в городе Альтона недалеко от Гамбурга, где в ходе перестрелки между штурмовиками и коммунистами погибли 18 человек. Это стало предлогом для фактического переворота в Пруссии: канцлер фон Папен ввёл чрезвычайное положение и с помощью военных отстранил от власти прусское правительство, состоявшее из социал-демократов и центристов. Таким образом, в результате чрезвычайного указа, не подкреплённого ни судебными процедурами, ни решениями рейхстага, были подорваны позиции СДПГ и коммунистов на севере Германии и, по сути, уничтожена федеральная структура Веймарской республики.

В 1932 году Гитлер решил побороться за президентский пост. Его главными соперниками были действующий глава государства 84-летний Пауль фон Гинденбург и лидер Компартии Эрнст Тельман. Первый тур не выявил победителя, никто не получил больше половины голосов: Гинденбург набрал 49,5%, Гитлер — 30,1%, Тельман — 13,2%. Все они вышли во второй тур, где победил Гинденбург с 53,1%. Гитлер набрал 36,8%.

Выборы прошли досрочно, в 1930 году. Правительственная коалиция распалась из-за кризиса, и на новых выборах нацисты заняли второе место (18%) и получили 107 мест в рейхстаге. Эти выборы, хоть и прошедшие в атмосфере насилия и на фоне сильнейшего экономического кризиса, ещё можно назвать свободными.

В ноябре первое место снова осталось за НСДАП. Коммунисты по-прежнему отказывались от левой коалиции с социал-демократами под давлением Москвы, называвшей последних социал-фашистами. Но популярность нацистской партии, не имевшей в то время серьёзных конкурентов, стала снижаться. Нацисты набрали 33% и потеряли 34 места в парламенте. Партии, поддерживавшие канцлера фон Папена, получили в общей сложности 26% мест в рейхстаге. Ситуация осталась патовой, а фон Папен, как и раньше, продолжал занимать своё кресло без парламентской поддержки. Нацисты восприняли результаты выборов как своё поражение: Йозеф Геббельс, главный пропагандист партии, писал в дневнике, что такой провал пришёлся на очень неподходящее время. При этом публично он призывал передать власть Гитлеру, так как у действующего правительства по-прежнему нет никакой поддержки.

В ноябре фон Папен ушёл в отставку, его сменил министр обороны Курт фон Шлейхер. На посту канцлера Шлейхер продержался совсем недолго: в результате внутренних интриг президент Гинденбург отправил его в отставку. А занять его место предложил Гитлеру. 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал канцлером, в правительство также вошли члены НСДАП Герман Геринг и Вильгельм Фрик.

Выборы в марте 1933 года уже прошли по правилам, которые диктовал Гитлер. В начале февраля Герман Геринг, ставший главой МВД Пруссии, запретил митинги Компартии и инициировал обыски у её лидеров. Затем были запрещены и все остальные митинги, кроме нацистских. В конце месяца СА и СС получили полномочия вспомогательной полиции. А 27 февраля было подожжено здание рейхстага. За этим последовал указ Гинденбурга „О защите народа и государства», который фактически отменил все положения конституции в части гражданских прав.

После поджога рейхстага начались массовые аресты коммунистов, на которых возложили вину за инцидент. Были закрыты коммунистические и социал-демократические газеты. На самих выборах снова победила НСДАП, которая даже в условиях государственного террора не смогла набрать и половины голосов — 43,91%. Но Гитлеру и его партии уже принадлежала вся полнота фактической власти.

Таким образом, сказать, что Гитлер пришёл к власти демократическим путём, нельзя. Начиная с 1932 года выборы проходили в условиях уличного насилия, спровоцированного штурмовыми отрядами нацистов. Сам Гитлер так и не смог сформировать правительство в результате парламентских выборов, так как ни разу не получил необходимого для этого большинства. Его приход к власти — это результат запугивания избирателей, правительственных интриг и не основанных на поддержке парламента чрезвычайных указов его предшественников.

Итог: Большей частью неправда