Докопаемся до правды
14.11.2022, 18:03

Правда ли, что Гитлер пришёл к власти демократическим путём?

 
Илья Бер
Гитлер и его первый кабинет министров, январь 1933 года
Гитлер и его первый кабинет министров, январь 1933 года
ФОТО: Bundesarchiv

Существует распространённое мнение, что Адольф Гитлер пришёл к власти с помощью демократических процедур. Мы решили проверить, насколько это утверждение справедливо.

Чаще всего рассказы о приходе Гитлера к власти сочетаются с общей критикой демократических процедур и недовольством итогом выборов. Например, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова летом 2021 года в ответ на утверждение французских дипломатов о том, что Владимир Зеленский был избран на законных выборах, сказала следующее: „В одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришёл к власти самым что ни на есть демократическим путём“. Дальнейшие её слова про нацизм не оставляют сомнений в том, что она имела в виду Гитлера. Подобная аналогия встречается регулярно. В 2017 году в Сети появился ролик, в котором российского оппозиционера Алексея Навального сравнивали с Гитлером. Тогда же политологи напоминали, что „Гитлер пришёл к власти через демократические процедуры“. Наконец, сравнительно недавно депутат израильского кнессета Рам Бен-Барак, недовольный возвращением Биньямина Нетаньяху в кресло премьер-министра, заявил, что „Гитлер тоже пришёл к власти демократическим путём“. Регулярно такое утверждение встречается и в блогах — прежде всего в исторических пабликах во „ВКонтакте“ и в LiveJournal.

Первая попытка Гитлера прийти к власти относится к 1923 году, когда он попытался устроить в Мюнхене „пивной путч» — силовой переворот при поддержке штурмовых отрядов Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП). Путч провалился, Гитлера отправили в тюрьму, где он провёл следующие девять месяцев. После этого Гитлер решил использовать законные методы.

В выборах в рейхстаг 1924 года НСДАП участвовать не могла из-за запрета партии, лидер же нацистов был в это время в тюрьме. В большую политику Гитлер вернулся в 1928 году. В мае на парламентских выборах национал-социалисты получили 2,6% голосов и 12 мест в рейхстаге. Первое место заняли социал-демократы (29,8%).

Агитационный плакат СДПГ, май 1928 года

Следующие выборы были назначены на 1932 год. Но за эти четыре года многое изменилось. По Германии серьёзно ударил экономический кризис 1929 года, за год число безработных выросло в полтора раза. Параллельно политические стычки перешли в полноценные уличные бои. В мае 1929 года полиция расстреляла первомайскую демонстрацию коммунистов в Берлине. Штурмовые отряды НСДАП (Sturmabteilung, сокращённо СА) нападали на коммунистические митинги, а в 1931 году устроили еврейский погром в районе берлинской улицы Курфюрстендамм.

Отряд СА в Нюрнберге, 1929 год.

Выборы прошли досрочно, в 1930 году. Правительственная коалиция распалась из-за кризиса, и на новых выборах нацисты заняли второе место (18%) и получили 107 мест в рейхстаге. Эти выборы, хоть и прошедшие в атмосфере насилия и на фоне сильнейшего экономического кризиса, ещё можно назвать свободными.

В 1932 году Гитлер решил побороться за президентский пост. Его главными соперниками были действующий глава государства 84-летний Пауль фон Гинденбург и лидер Компартии Эрнст Тельман. Первый тур не выявил победителя, никто не получил больше половины голосов: Гинденбург набрал 49,5%, Гитлер — 30,1%, Тельман — 13,2%. Все они вышли во второй тур, где победил Гинденбург с 53,1%. Гитлер набрал 36,8%.

Избирательный бюллетень второго тура президентских выборов, 1932 год

Следующие изменения уже сложно назвать демократическими — скорее, результатом подковёрных интриг. После победы Гинденбург отправил в отставку с поста канцлера центриста Генриха Брюнинга. Вместо него правительство возглавил беспартийный Франц фон Папен. Он заручился поддержкой НСДАП в обмен на обещание снять официальный запрет на деятельность СА. На июль были назначены новые выборы, которые прошли в обстановке страха и насилия: нацисты запугивали, избивали и убивали политических оппонентов, в основном коммунистов. Больше всего крови пролилось 17 июля 1932 года в городе Альтона недалеко от Гамбурга, где в ходе перестрелки между штурмовиками и коммунистами погибли 18 человек. Это стало предлогом для фактического переворота в Пруссии: канцлер фон Папен ввёл чрезвычайное положение и с помощью военных отстранил от власти прусское правительство, состоявшее из социал-демократов и центристов. Таким образом, в результате чрезвычайного указа, не подкреплённого ни судебными процедурами, ни решениями рейхстага, были подорваны позиции СДПГ и коммунистов на севере Германии и, по сути, уничтожена федеральная структура Веймарской республики.

Штурмовики СА прикрепляют плакат Гитлера в Мекленбурге, июнь 1932 года

На июльских выборах в рейхстаг первое место впервые досталось НСДАП: партия Гитлера набрала 37,3% (230 мест в парламенте), значительно опередив социал-демократов (21,6%) и коммунистов (14,3%). Нацисты победили на выборах, но при этом не смогли сформировать коалицию, то есть власть так и не получили. Абсолютное большинство могло быть только у коалиции нацистов и коммунистов, но такой союз был невозможен. Главой рейхстага стал Герман Геринг, Гитлер же добивался поста канцлера. Однако президент Гинденбург на это не согласился, так как Гитлер не представлял парламентское большинство. В сентябре 1932 года рейхстаг выразил недоверие правительству, и на ноябрь были назначены новые выборы.

Избирательный бюллетень на выборах в рейхстаг в ноябре 1932 года

В ноябре первое место снова осталось за НСДАП. Коммунисты по-прежнему отказывались от левой коалиции с социал-демократами под давлением Москвы, называвшей последних социал-фашистами. Но популярность нацистской партии, не имевшей в то время серьёзных конкурентов, стала снижаться. Нацисты набрали 33% и потеряли 34 места в парламенте. Партии, поддерживавшие канцлера фон Папена, получили в общей сложности 26% мест в рейхстаге. Ситуация осталась патовой, а фон Папен, как и раньше, продолжал занимать своё кресло без парламентской поддержки. Нацисты восприняли результаты выборов как своё поражение: Йозеф Геббельс, главный пропагандист партии, писал в дневнике, что такой провал пришёлся на очень неподходящее время. При этом публично он призывал передать власть Гитлеру, так как у действующего правительства по-прежнему нет никакой поддержки.

В ноябре фон Папен ушёл в отставку, его сменил министр обороны Курт фон Шлейхер. На посту канцлера Шлейхер продержался совсем недолго: в результате внутренних интриг президент Гинденбург отправил его в отставку. А занять его место предложил Гитлеру. 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал канцлером, в правительство также вошли члены НСДАП Герман Геринг и Вильгельм Фрик.

Выборы в марте 1933 года уже прошли по правилам, которые диктовал Гитлер. В начале февраля Герман Геринг, ставший главой МВД Пруссии, запретил митинги Компартии и инициировал обыски у её лидеров. Затем были запрещены и все остальные митинги, кроме нацистских. В конце месяца СА и СС получили полномочия вспомогательной полиции. А 27 февраля было подожжено здание рейхстага. За этим последовал указ Гинденбурга „О защите народа и государства», который фактически отменил все положения конституции в части гражданских прав.

Полицейский и штурмовик совместно патрулируют улицы Берлина, март 1933 года

После поджога рейхстага начались массовые аресты коммунистов, на которых возложили вину за инцидент. Были закрыты коммунистические и социал-демократические газеты. На самих выборах снова победила НСДАП, которая даже в условиях государственного террора не смогла набрать и половины голосов — 43,91%. Но Гитлеру и его партии уже принадлежала вся полнота фактической власти.

Таким образом, сказать, что Гитлер пришёл к власти демократическим путём, нельзя. Начиная с 1932 года выборы проходили в условиях уличного насилия, спровоцированного штурмовыми отрядами нацистов. Сам Гитлер так и не смог сформировать правительство в результате парламентских выборов, так как ни разу не получил необходимого для этого большинства. Его приход к власти — это результат запугивания избирателей, правительственных интриг и не основанных на поддержке парламента чрезвычайных указов его предшественников.

Итог: Большей частью неправда

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