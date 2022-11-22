Таллинн станет Зеленой столицей Европы в 2023 году! Что это значит?
Титул, который Таллинн будет с гордостью носить в следующем году, был объявлен уже в 2010 году, когда именно здесь зародилась идея Зеленой столицы. Если в прошлом году его выиграл Гренобль, город на юге Франции, то к 2023 году кубок вернется домой!
Что такое Зеленая столица Европы?
Устойчивая городская жизнь перестала быть идеалистической теорией, она все более и более становится частью повседневной жизни. Титул „Зеленой столицы Европы“ ежегодно присуждается городу с населением не менее 100 000 человек, который способен ставить перед собой амбициозные экологические цели и достигать их, ориентируется на устойчивое развитие и служит примером для других европейских городов.
Оглядываясь в прошлое, мы можем гордиться – идея Зеленой столицы родилась именно здесь, в Таллинне, где в 2006 году встретились представители 15-и городов Европы. Таллинн, проявивший инициативу, представил идею Европейской комиссии, и в 2010 году идея стала реальностью – звание первой Зеленой столицы Европы было присвоено Стокгольму. Теперь наша очередь.
В 2014 году Копенгаген, в то время обладатель титула, инициировал создание межгородской сети (European Green Capital Network), в которую вошли все победители и финалисты. Делясь знаниями и опытом друг с другом, члены сети считают приоритетом устойчивую городскую среду по всей Европе. Сотрудничество возглавляет Европейская комиссия вместе с городом, который носит титул Зеленой столицы в данный момент.
Сейчас в сеть входят уже 36 городов: Амстердам, Барселона, Бристоль, Брюссель, Кальяри, Копенгаген, Дижон, Эссен, Франкфурт, Фрайбург, Гент, Глазго, Гренобль, Гамбург, Хельсингборг, Хертогенбос, Краков, Лахти, Лилль, Лиссабон, Любляна, Мальмё, Мюнстер, Нант, Неймеген, Нюрнберг, Осло, Рейкьявик, София, Стокгольм, Страсбург, Таллинн, Турин, Умео, Валенсия и Витория-Гастейс.
Почему Таллинн победил?
В Европе нашу столицу называют Силиконовой долиной Балтии – Таллинн, благодаря своему стратегическому положению известный на протяжении всей своей истории как торговый город, сегодня больше ориентирован на инфотехнологии. Иностранные наблюдатели, конечно же, заметят и обильную зелень, удобный для пешеходов Старый город и инклюзивное управление городом (Таллинн – первая европейская столица, которая с 2013 года предлагает своим жителям бесплатный общественный транспорт). Кроме того, нельзя оставить без внимания и начинание: как упоминалось ранее, инициатива родилась именно в Таллинне.
К 2050 году Европа планирует добиться углеродной нейтральности, и статус Зеленой столицы в значительной степени способствует достижению этой амбициозной цели. Жюри, в состав которого входят Европейская комиссия, Европейский парламент, Европейское агентство по окружающей среде и ряд других важных органов, оценило системный подход Таллинна к устойчивому развитию. Похоже, перспективные цели Европы и Таллинна совпадают.
Стратегия развития „Таллинн 2035“ предусматривает, что к 2030 году мы сократим выбросы углерода на 40% (по сравнению с 2007 годом). A к 2050 году Таллинн станет климатически нейтральной столицей. Однако за высокими целями и крупными цифрами стоит человек, точнее, будущее человека. Важно, чтобы стратегия развития мотивировала таллиннцев жить без вреда для окружающей среды, ведь каждое поколение несет ответственность за создание и поддержание хорошей жизненной среды для своих детей.
Таллинн удостоился титула не по какой-то одной конкретной причине. Наш успех заключается во множестве небольших изменений. Будь то поддержка в городе альтернативного движения вместо автомобилей – постоянно развивающаяся сеть велосипедных дорожек, строительство новых трамвайных линий и все более частое появление в городском пейзаже „умных“ транспортных средств для перевозки товаров и услуг; природообразовательные мероприятия – учебный год, посвященный теме окружающей среды в школах и детских садах Таллинна, в том числе создание учебных садов на открытом воздухе и прививание привычки сызмала сортировать мусор.
Или защита и сохранение биоразнообразия Таллинна путем меньшего выкашивания зеленых насаждений, создания и соединения зеленых коридоров или ограничений применения пестицидов. Также можно отметить поддержку мероприятий, не наносящих ущерба экологии, благодаря чему удается, например, избежать гор пластиковых стаканчиков.
Но в качестве основного можно выделить решение Таллинна измениться и его твердое желание создать в городе устойчивую жизненную среду.
На этом основан и девиз Зеленой столицы Таллинна – „На гребне перемен“.