Таллинн станет Зеленой столицей Европы в 2023 году! Что это значит?

Что такое Зеленая столица Европы?

Устойчивая городская жизнь перестала быть идеалистической теорией, она все более и более становится частью повседневной жизни. Титул „Зеленой столицы Европы“ ежегодно присуждается городу с населением не менее 100 000 человек, который способен ставить перед собой амбициозные экологические цели и достигать их, ориентируется на устойчивое развитие и служит примером для других европейских городов.

Оглядываясь в прошлое, мы можем гордиться – идея Зеленой столицы родилась именно здесь, в Таллинне, где в 2006 году встретились представители 15-и городов Европы. Таллинн, проявивший инициативу, представил идею Европейской комиссии, и в 2010 году идея стала реальностью – звание первой Зеленой столицы Европы было присвоено Стокгольму. Теперь наша очередь.

В 2014 году Копенгаген, в то время обладатель титула, инициировал создание межгородской сети (European Green Capital Network), в которую вошли все победители и финалисты. Делясь знаниями и опытом друг с другом, члены сети считают приоритетом устойчивую городскую среду по всей Европе. Сотрудничество возглавляет Европейская комиссия вместе с городом, который носит титул Зеленой столицы в данный момент.

Сейчас в сеть входят уже 36 городов: Амстердам, Барселона, Бристоль, Брюссель, Кальяри, Копенгаген, Дижон, Эссен, Франкфурт, Фрайбург, Гент, Глазго, Гренобль, Гамбург, Хельсингборг, Хертогенбос, Краков, Лахти, Лилль, Лиссабон, Любляна, Мальмё, Мюнстер, Нант, Неймеген, Нюрнберг, Осло, Рейкьявик, София, Стокгольм, Страсбург, Таллинн, Турин, Умео, Валенсия и Витория-Гастейс.

Почему Таллинн победил?