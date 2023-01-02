„Как это мой ребенок не подвергался сексуальному насилию?!“ Тяжелые разводы в Эстонии приводят к обвинениям в педофилии и судебным разбирательствам

„Папа сказал, чтобы я взяла его писю себе в рот. Я сказала „нет“. Он сказал: „Бери“. Потом я просто выбежала из душа. Он побежал за мной“.

Это слова пятилетней Анни*, сказанные ею следователю в начале этого года в Доме детей при Департаменте социального страхования. В течение недели до этой встречи Департамент полиции и погранохраны получил три сообщения о возможном сексуальном насилии над Анни. В каждом случае источником информации была мать Анни Анжела*, а предполагаемым насильником — отец Анни и бывший партнер Анжелы Андрес*.

На сегодняшний день обвинения в педофилии с Андреса сняты.

Подводя итог уголовному процессу, окружной прокурор написал, что „вполне вероятно, что Анжела сознательно и злонамеренно унижала другого родителя в глазах ребенка, ставя свои собственные интересы выше интересов ребенка“.

Андрес далеко не единственный, кому по окончании сложных отношений пришлось столкнуться с обвинениями в том, что он педофил, надругавшийся над собственным ребенком. В Эстонии число таких случаев растет.