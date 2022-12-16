Пассивные дома и активные люди: как Таллинну может пригодиться опыт Гренобля?

Идиллия среди гор

Окруженный со всех сторон горами Гренобль расположен на юге Франции недалеко от итальянской границы. Город с населением около 150 000 человек является частью более крупного региона Метрополь Гренобль-Альпы, где проживает более полумиллиона человек. Если ехать в город на скоростном поезде из Лиона, можно увидеть то, что у каждого ассоциируется с зеленым мышлением: все виды промышленности перенесены в пригороды, а центр города полон людей и многочисленных кафе и бутиков.

Люди поднимаются в горы на гондолах, подвешенных на тросы. Как колесо обозрения! С высоты более 2000 метров открываются великолепные виды на всю округу, а в ушах раздается щелчок, свидетельствующий о перепаде давления. В ясные дни из крепости, построенной на вершине холма, видна высочайшая вершина Альп – Монблан. При этом автомобили с горных вершин систематически убирают, а горожан призывают ходить в горы пешком. Пока туристы катаются вверх и вниз в гондолах, местные жители на самом деле ходят пешком или бегают трусцой.

Центр города – для пешеходов

Получив титул Зеленой столицы, Гренобль в течение года организовал около 700 мероприятий, так или иначе связанных с устойчивым развитием. Например, одно из них – выставка в городском музее, где экспонируются работы художников, использующих натуральные краски и материалы.

Конечно, не все идеально – по словам местных жителей, они постоянно борются с ворами велосипедов, – но велодорожки здесь широкие и народу на них много.

На выходе из выставочного зала становится очевидна главная особенность Гренобля – центр города действительно устроен для пешеходов и велосипедистов. Конечно, не все идеально – по словам местных жителей, они постоянно борются с ворами велосипедов, – но велодорожки здесь широкие и народу на них много. Безусловно, этому способствует ограничение скорости движения местами до 30 км/ч, введенное Францией одной из первых. Несмотря на это, пробок и раздраженных водителей не видно, гудков не слышно. Кроме экологичного городского пространства, на горожан, кажется, хорошо влияет и постоянное движение – за два дня, проведенные в Гренобле, вы не увидите и людей с лишним весом.