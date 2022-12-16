Пассивные дома и активные люди: как Таллинну может пригодиться опыт Гренобля?
В 2022 году Зеленая столица Европы – Гренобль, в следующем году ею станет Таллинн. Французы называют этот титул великолепным трамплином на пути к улучшению условий жизни. Насколько высоко прыгнул за год Гренобль и чему мы можем у него поучиться?
Идиллия среди гор
Окруженный со всех сторон горами Гренобль расположен на юге Франции недалеко от итальянской границы. Город с населением около 150 000 человек является частью более крупного региона Метрополь Гренобль-Альпы, где проживает более полумиллиона человек. Если ехать в город на скоростном поезде из Лиона, можно увидеть то, что у каждого ассоциируется с зеленым мышлением: все виды промышленности перенесены в пригороды, а центр города полон людей и многочисленных кафе и бутиков.
Люди поднимаются в горы на гондолах, подвешенных на тросы. Как колесо обозрения! С высоты более 2000 метров открываются великолепные виды на всю округу, а в ушах раздается щелчок, свидетельствующий о перепаде давления. В ясные дни из крепости, построенной на вершине холма, видна высочайшая вершина Альп – Монблан. При этом автомобили с горных вершин систематически убирают, а горожан призывают ходить в горы пешком. Пока туристы катаются вверх и вниз в гондолах, местные жители на самом деле ходят пешком или бегают трусцой.
Центр города – для пешеходов
Получив титул Зеленой столицы, Гренобль в течение года организовал около 700 мероприятий, так или иначе связанных с устойчивым развитием. Например, одно из них – выставка в городском музее, где экспонируются работы художников, использующих натуральные краски и материалы.
Конечно, не все идеально – по словам местных жителей, они постоянно борются с ворами велосипедов, – но велодорожки здесь широкие и народу на них много.
На выходе из выставочного зала становится очевидна главная особенность Гренобля – центр города действительно устроен для пешеходов и велосипедистов. Конечно, не все идеально – по словам местных жителей, они постоянно борются с ворами велосипедов, – но велодорожки здесь широкие и народу на них много. Безусловно, этому способствует ограничение скорости движения местами до 30 км/ч, введенное Францией одной из первых. Несмотря на это, пробок и раздраженных водителей не видно, гудков не слышно. Кроме экологичного городского пространства, на горожан, кажется, хорошо влияет и постоянное движение – за два дня, проведенные в Гренобле, вы не увидите и людей с лишним весом.
Однако самым странным таллиннцу кажется небольшое число супер- и гипермаркетов. В центре города их совсем не видно. По словам местных жителей это тенденция, распространяющаяся по всей Франции. Даже IKEA, построенная несколько лет назад, была оттеснена скорее в пригород, хотя всемирно известная мебельная сеть стремилась занять более „сладкое“ место. Потребительские привычки здесь другие, в почете местные магазинчики.
Городское планирование продумывается на долгую перспективу
Если сравнить Гренобль, например, с Тарту, то проехав на велосипеде минут 20 от центра города, можно добраться, так сказать, до Аннелинна. Здания уже не 17 века, уличный шум стихает. Здесь живут и те люди, которые нуждаются как в социальной, так и в экономической помощи города.
Чтобы построить деревянный дом, необязательно вырубать 100-летний лес, с помощью новых технологий балки можно делать и из более мелких деревьев.
„Нам нужно точно понять, как мы собираемся строить город в течение следующих 30 лет“, – говорит архитектор Жак-Феликс Фор, чья фирма в мае этого года построила первый в районе совершенно пассивный дом. Восемь этажей, все из дерева! При этом учитывается устойчивость всего района – сможем ли справиться при наших ресурсах? По словам архитектора, чтобы построить деревянный дом, необязательно вырубать 100-летний лес, с помощью новых технологий балки можно делать и из более мелких деревьев. Использование местных лесов необходимо планировать более чем на 30 лет вперед.
Поскольку Гренобль расположен в межгорье, приходится учитывать сейсмическую энергию, которая время от времени может сдвигать землю. В этом смысле высокий деревянный дом – уже само по себе достижение. Кроме прочной конструкции, здание должно быть еще и пожаробезопасным, и, по словам архитектора, этого удалось добиться при помощи дерева, пропитанного специальным клеем.
Здание с фасадом из оцинкованной жести предназначено для семей, нуждающихся в социальной помощи. По словам архитектора, в городском планировании нужно мыслить масштабно и заглядывать вперед. „Здание – это не просто хлеб насущный строительной отрасли, на который дается 10-летняя гарантия. Строительство должно быть частью сложной социальной модели“, – говорит Жак. Если людям, живущим в квартирах, приходится меньше платить за коммунальные услуги, у них остается больше денег, которые они могут инвестировать в более качественную еду. А чем лучше люди едят, тем они более здоровы и счастливы. Вклад в будущее определенно заслуживает дополнительных инвестиций: если строительство обычного бетонного дома обходится компании примерно в 1400 евро за квадратный метр, то пассивного дома – в 1700.
Цель – здоровье жителей
Строительство пассивного деревянного дома связано с более крупным проектом, в ходе которого будет отремонтирован весь район Флобера. Полная реновация промышленного района вдохнет в него новую жизнь и включает ликвидацию улиц, создание парков и общественных огородов для выращивания овощей, строительство новой школы и многое другое.
К делу подходят шире – социальное взаимодействие, счастье и удовлетворение, здоровый образ жизни, в том числе изменение пищевых привычек, качество воздуха и т. д.
Гренобль, который носит титул Зеленой столицы, сделал здоровье своих жителей основным направлением городского планирования. Однако это подразумевает не только строительство новых больниц, но и более широкий подход – социальное взаимодействие, счастье и удовлетворенность, здоровый образ жизни, в том числе изменение пищевых привычек, качество воздуха и т. д.
Недавно открывшийся бар-ресторан Radish Bar тоже занимается использованием и выращиванием местных ресурсов. На крыше здания, прямо рядом с кухней, разбит большой огород, где планируется выращивать около половины необходимых в ресторане овощей. Там же организуются мастер-классы, где можно научиться делать, например, гамбургеры с вегетарианскими котлетами. Интересно наблюдать, как город активно участвует в формировании пищевых привычек жителей.
Церемония Зеленой столицы Европы
Уже стало традицией, что следующую Зеленую столицу провозглашают в том городе, который носит этот титул в данный момент. Торжественной церемонии предшествует пресс-конференция, где очерчивается главное преимущество победы: титул „Зеленая столица Европы“ – это своеобразный трамплин для более крупных перемен. Призовой фонд – 600 000 евро сравнительно невелик, но внимание, связанное с титулом, открывает возможности для более серьезных инвестиций. Мэр Гренобля Эрик Пиолле говорит, что благодаря награде в их город было инвестировано более восьми миллионов евро. Да, трамплин – пожалуй, самая точная аналогия.
Какой совет дал бы мэр Гренобля мэру Таллинна? „Сотрудничество между Лахти, который был Зеленой столицей 2021 года, Греноблем и Таллинном на самом деле продолжается уже некоторое время. Мы делимся опытом и идеями. В частном порядке я уже поделился своими советами с Михаилом Кылвартом. Считаю, что Таллинн отлично справится со своей ролью“, – говорит мэр Пиолле.
Таллинну, безусловно, есть чему поучиться у нынешней Зеленой столицы. В основном можно отметить размещение автомобилей в городском пространстве. Однако у нас уже есть неплохие предпосылки для зеленой среды обитания – жителям Южной Европы кажется невероятным, сколько нетронутой природы есть в нашем городе. Формирование городского пространства, ориентированного на человека, определяет среду, в которой растут наши дети. Мэр Гренобля надеется, что они уже могут расти в углеродно-нейтральных городах.