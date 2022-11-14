„Сейчас Россия находится в кризисном состоянии, а дальше будет страшный посттравматический синдром“. Интервью Тамары Эйдельман

Тамара Эйдельман отмечает, что она не видит вариантов, при которых Россия победит в войне с Украиной. „Сейчас Россия находится в кризисном состоянии, а дальше будет страшный, ужасающий посттравматический синдром. Это люди, искалеченные войной, которым нужно будет вписываться в мирную жизнь“, говорит гостья программы.

„Главные люди в счастливой России будущего будут психологи, которые должны снимать эти травмы“.

Историк замечает, что часто люди, вернувшиеся с войны не становятся поборниками мира. „Это для меня всегда было загадкой. Война приводит к усилению национализма. Ветераны часто становятся очень агрессивными. Многие возмущаются, когда им показывают мать погибшего солдата, которая говорит, что ее сын боролся с фашистами. Понятно почему она это говорит. Ей легче думать, что ее сын погиб за великое великое дело, спасая Украину от нацистов. И точно так же считают многие люди, приходящие с войны. Им легче справляться с их синдромами, если они думают, что сражались за правое дело“.

В разговоре с ведущим, Тамара Эйдельман также поделилась своим мнением относительно того, как, по ее мнению, после войны следует доносить до людей информацию о произошедшем внутри самой страны.

„Мне кажется самое ужасное, что может произойти это, когда к власти придут пламенные борцы со свергнутым режимом и будут говорить: „теперь мы должны все разъяснить. Давайте проводить в школах разговор о важном и объяснять какой Путин преступник“. Это примерно то, что американцы пытались сделать в 46-ом году в Германии, когда вывешивали плакаты с изображением концлагерей. Это не работает. Наоборот, это вызывает отторжение. Конечно, преступник должен быть наказан и должна быть доступна определенная информация. Обязательно. Без этого невозможно. Но если все будет сводится только к поучению, то это конец всему“.

Помимо этого историк считает, что российские школы должны подвергнуться определенной реформе.