МНЕНИЕ | Российские пропагандисты и зрители живут в системе воровских „понятий“

Вот и закончился двести шестьдесят третий день войны. На фронте пока все без перемен, хотя в некоторых местах горячо. Есть информация, что на восточной (!) стороне Днепровского залива, на Кинбурнской косе высадился украинский десант. Дальше сообщения разнятся: российские СМИ пишут, что десант уничтожен, а украинские телеграмм-каналы, что напротив - дошел до села Геройское и там закрепился. Думаю, завтра будет более подробная информация.

Сегодня меня растрогало до слез милое и искреннее выступление гражданки Скабеевой, которая в прямом эфире России-1 заявила буквально следующее: „Никто не готовился в такой войне, никто не рассчитывал на такую большую войну, мировую! Никто не исходил из того, что все пятьдесят стран, извиняюсь за жаргон, впишутся за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны…“

Мне даже ее в какой-то момент жалко стало. Ну как же вот так можно, не краснея, говорить такие обезоруживающе позорные вещи. И, я так понимаю, она даже не испытывает никакого дискомфорта от того, что вот так запросто об этом говорит. В ее вселенной нет места для таких категорий, как приличия и стыд. Это просто удивительно насколько нравственно стерильны путинские пропагандисты.

Я отнюдь не претендую на святость. Но я не понимаю, как можно вот так запросто говорить: „Я хотел отжать у первоклашки телефон, и все вроде шло как по нотам, а потом вдруг раз - он меня финкой ударил. А потом еще подскочили его три старших брата и давай меня метелить. Вот, видишь: всю морду разбили и еще два ребра сломали. И от финки - видишь шрам? Пять швов наложили! Хорошо не в печень… А то бы совсем каюк мне был. Ничо так сходил за телефончиком по легкому, да? Я же не исходил из того, что все три брата, извиняюсь за жаргон, впишутся за него. И сила у меня небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные драки…“