6 июня издание „Регионы России» сообщило: „Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что скоро США будут отменять свои санкции, чтобы навредить России. Он отметил, что антироссийские санкции возымели обратный эффект.



„Вы скоро это поймёте и будете уже отменять свои санкции, чтобы навредить России! Потому что, как мы видим, под санкциями Россия развивается лучше, а вы не желаете этого. И чтобы навредить России, вы будете вынуждены отменить свои санкции, но будет поздно“, — заявил посол КНР на брифинге.



Китайский посол в США подчеркнул, что санкциями Запад, наоборот, улучшил позиции Москвы: экономика России стала сильнее и продуктивнее, а российская национальная валюта стала самой эффективной в мире.



„Китай был изначально против любых санкций против России. Мы неоднократно заявляли, что санкции не помогут решить конфликт, только его усугубят. И что мы видим теперь? Рекордная инфляция в США и Европе, кратное подорожание топлива в США, в отдельных странах Евросоюза впервые за 50 лет вернули продуктовые талоны!“ — добавил посол Цинь Ган.



Дипломат так отреагировал на недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал Китай единственной страной, способной нарушить миропорядок, и пригрозил Пекину санкциями“.



Об этом также написали журнал „Международная жизнь», издания „Миасский рабочий», Ruposters.ru, „ЯПлакалъ», RF-SMI и другие ресурсы. Разошлась новость и по соцсетям Facebook и Telegram (300 000 просмотров на канале „Соловьёв»).