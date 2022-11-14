Говорил ли китайский посол, что США скоро отменят санкции с целью навредить РФ?
6 июня издание „Регионы России» сообщило: „Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что скоро США будут отменять свои санкции, чтобы навредить России. Он отметил, что антироссийские санкции возымели обратный эффект.
„Вы скоро это поймёте и будете уже отменять свои санкции, чтобы навредить России! Потому что, как мы видим, под санкциями Россия развивается лучше, а вы не желаете этого. И чтобы навредить России, вы будете вынуждены отменить свои санкции, но будет поздно“, — заявил посол КНР на брифинге.
Китайский посол в США подчеркнул, что санкциями Запад, наоборот, улучшил позиции Москвы: экономика России стала сильнее и продуктивнее, а российская национальная валюта стала самой эффективной в мире.
„Китай был изначально против любых санкций против России. Мы неоднократно заявляли, что санкции не помогут решить конфликт, только его усугубят. И что мы видим теперь? Рекордная инфляция в США и Европе, кратное подорожание топлива в США, в отдельных странах Евросоюза впервые за 50 лет вернули продуктовые талоны!“ — добавил посол Цинь Ган.
Дипломат так отреагировал на недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал Китай единственной страной, способной нарушить миропорядок, и пригрозил Пекину санкциями“.
Об этом также написали журнал „Международная жизнь», издания „Миасский рабочий», Ruposters.ru, „ЯПлакалъ», RF-SMI и другие ресурсы. Разошлась новость и по соцсетям Facebook и Telegram (300 000 просмотров на канале „Соловьёв»).
С самого начала крупномасштабной войны на территории Украины Китай занял нейтральную позицию. Это выразилось, в частности, в том, что официальные представители страны несколько раз воздерживались во время голосований по резолюциям Генассамблеи ООН (в частности, по вопросам ответственности за гуманитарные последствия российского вторжения и непризнания референдумов о вхождении четырёх регионов в состав России). Более того, в некоторых случаях Китай голосовал против антироссийских резолюций. Также страна не присоединилась к экономическим санкциям против РФ, причём в августе 2022 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что меры ввели страны, представляющие лишь 15% населения Земли.
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен действительно 26 мая назвал Китай „единственной страной, способной изменить миропорядок“, а также посетовал на то, что „когда Россия явно готовилась к вторжению в Украину, президент Си и президент Путин заявили, что дружба между их странами безгранична“. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь ответил на это объёмным заявлением, в котором обвинил американского политика в дезинформации и „раздувании так называемой китайской угрозы“. России и, в частности, санкций против неё эта речь не касалась. Не обошёл стороной речь Блинкена и посол КНР в США Цинь Ган, который 27 мая на встрече в Индиане заявил, что конкуренция не должна быть ключевой темой американо-китайских связей, тогда как „хорошие двусторонние отношения характеризуются взаимовыгодным сотрудничеством“. Россию в своей речи он также не упоминал. Таким образом, дипломатический представитель Китая в США отреагировал на речь Блинкена довольно сдержанно и говорил совсем на иные темы.
Отметим, что в своей мартовской статье в газете The Washington Post Цинь Ган действительно развёрнуто рассказал о позиции Китая в вопросе российского вторжения в Украину, однако единственные санкции, о которых он говорил, — это потенциальные санкции против китайских компаний. Тогда же он выступил на канале CBS. В апреле дипломат написал статью для издания The National Interest, где, в частности, коснулся сложной экономической ситуации в Европе, однако интересующих нас заявлений не делал. Более формальные выступления посла можно отследить на странице посольства КНР в США и убедиться, что он не имеет к приведённым цитатам никакого отношения.
Откуда же тогда взялась эта новость? Наш мониторинг показывает, что первым её распространил 6 июня в 10:10 по московскому времени канал „Путин в Telegram». Публикацию прочитали более 200 000 человек, она на сегодня получила около 1400 репостов, вызвав волну аналогичных записей на других каналах и веб-сайтах (в частности, уже через восемь минут она появилась на ресурсе SMI-RF). Отметим, что канал с наибольшей аудиторией среди опубликовавших её — „Прямой эфир“ с более чем 3 млн подписчиков — 23 сентября удалил свой пост. И сделал это не зря — ведь, как показывают все источники, мы имеем дело с обыкновенным фейком, распространившимся сугубо в русскоязычном сегменте Сети.
Итог: Фейк