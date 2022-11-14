Картон. Рецензия на „Жену Чайковского“, которая идет в эстонском кино

Ну вот, свершилось то, что в текущей политической ситуации рано или поздно должно было свершиться. На наши экраны вышел первый русский эмигрантский фильм. Да, начинал Серебренников снимать свою „Жену Чайковского“ ещё в России, но потом по понятным причинам вынужден был уехать и заканчивал уже в условиях эмиграции. Что получилось? Как минимум технически, как видно, переезд никак в отрицательную сторону не сказался. Всё нормально, всё работает, только Петербург перестал быть детально узнаваемым, стал больше домысливаемым и воображаемым. Но это, в конце концов, не так важно, огромное количество лет любая западная страна, показанная в советском, например, кино, снималась где-нибудь на улице Алберта или вот в арочке между Пикк и Лай. И наоборот.

По существу – не сказать, что фильм вызывает какие-то огромные эмоции. Вот не сказать этого. Всё понимается головой, вот мы видим немножко ожержимую своим мужем женщину – притом так и непонятно, в каком смысле она им одержима: то ли это всё-таки сродни фанатизму поклонника по отношению к тому, кого он считает гениальным творцом – жена Чайковского и сама в молодости занималась музыкой, эта нотка Серебрениковым проигрывается – то ли просто женская одержимость мужчиной, который её не хочет. Вот мы видим её мужа, гениального, как говорят все вокруг, композитора, окей, не только все вокруг, мы тоже это знаем, как бы история расставила все галочки над последним „и кратким“ в его фамилии, Ван Клиберн сыграл Первый концерт, Геннадий Янаев тряс ручками под „Лебединое озеро“. Беда в том, что из фильма этого не видно. Не видно никакого гения, не видно вообще особенно творческой работы. Вот в „Лете“ Серебренников как-то показывал, как эти люди, условные советские рокеры восьмидесятых Витя и Майкуша, пишут песни и обмениваются какой-то музыкальной информацией. Здесь в основном говорят о гениальности её мужа, все мужчины вокруг говорят об этом, ничем это не подтверждая – не фактами, что вот, он написал то-то и то-то, а фактурой, структурой ролей, лицами и так далее.