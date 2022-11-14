Мнение
14.11.2022, 11:11

МНЕНИЕ | Учитель всем всегда должен. Или нет?

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Светлана Удрас
спецпедагог, преподаватель географии и экономики
Украинские школьники учат эстонский язык
Украинские школьники учат эстонский язык
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В сфере образования не работает связь клиент-работник, учитель должен гарантировать ученику усвоение соответствующих учебных умений и навыков, воспитание ребенка это право и обязанность родителя, пишет спецпедагог Светлана Удрас в своей колонке для RusDelfi.

Дорогие родители! Мое письмо будет к вам. А подтолкнуло меня к этому чтение комментариев в различных группах соцмедиа, где обсуждаются проблемы образования. Давайте на минуточку представим, что мы говорим не об образовании, а о том, что вам ближе и понятнее. Просто пара примеров. Вы работаете в банке, и вам говорят, что процент по кредиту должен быть X, а не Y. Ну, клиент же лучше знает. Или вы работаете в шиномонтаже, и клиент пишет вам, что завтра в 15.00 он привезет вам машину, а вы поставите самые лучшие шины по минимальной цене, потому что так должно быть. Или вы парикмахер, и клиент говорит, что если вы не можете его подстричь сегодня в 20.00, то вы должны найти время и сделать это завтра в 20.00, но уже бесплатно. Кажется странным? Совсем нет, если мы говорим о бизнесе. Клиент платит, он же заказывает музыку. Предприниматель планирует и свое время, и свой доход. И имеет право выбирать клиентов.

А теперь перенесем этот же подход на школу. Классный руководитель должен отвечать на любое письмо родителя в ту же секунду? Учитель-предметник должен прокомментировать плохую оценку длинным объяснительным письмом каждому родителю персонально? Учитель должен рапортовать, что он сделал, чтобы ребенок нашел свою потерянную сменную обувь? Учитель должен отчитаться, что он сделал для того, чтобы ребенок не был голодным, так как в столовой не оказалось той еды, что ест ребенок? И представьте, зарплата учителя не зависит совершенно от всего вышеперечисленного. То есть тут не работает связь клиент-работник. У учителя нет возможности выбирать себе „клиентов“ т.е учеников. Учитель получает в начале учебного года список и с этими учениками он должен работать. По закону об Основной школе и гимназии учитель должен гарантировать ученику усвоение соответствующих учебных умений и навыков. И все! Воспитание ребенка по всем законодательным актам - это забота, обязанность и право родителя! При этом именно родитель имеет право выбора садика и школы. Не наоборот!

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