МНЕНИЕ | Учитель всем всегда должен. Или нет?

Дорогие родители! Мое письмо будет к вам. А подтолкнуло меня к этому чтение комментариев в различных группах соцмедиа, где обсуждаются проблемы образования. Давайте на минуточку представим, что мы говорим не об образовании, а о том, что вам ближе и понятнее. Просто пара примеров. Вы работаете в банке, и вам говорят, что процент по кредиту должен быть X, а не Y. Ну, клиент же лучше знает. Или вы работаете в шиномонтаже, и клиент пишет вам, что завтра в 15.00 он привезет вам машину, а вы поставите самые лучшие шины по минимальной цене, потому что так должно быть. Или вы парикмахер, и клиент говорит, что если вы не можете его подстричь сегодня в 20.00, то вы должны найти время и сделать это завтра в 20.00, но уже бесплатно. Кажется странным? Совсем нет, если мы говорим о бизнесе. Клиент платит, он же заказывает музыку. Предприниматель планирует и свое время, и свой доход. И имеет право выбирать клиентов.