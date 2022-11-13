Взрыв в Стамбуле устроила смертница. Шесть человек погибли, более 80 пострадали

„Соответствующие подразделения нашего государства работают над поиском виновных […] в этом гнусном нападении“, - сказал Эрдоган на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали турецкие телеканалы.

Взрыв прогремел на популярной у туристов и местных жителей пешеходной улице Истикляль. Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, взрыв устроила смертница.

„Нападавшей была женщина, она взорвала бомбу. Это указывает на террористический акт. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих оценивается как тяжелое“, - сказал он.

По словам Октая, четыре человека погибли на месте взрыва, еще двое - позднее в больнице. Расследованием теракта занимаются 14 следователей Генпрокуратуры Турции, а также судмедэксперты.

„Кто бы ни стоял за этим, внутри наших границ или в любом уголке мира, мы до них доберемся. Эти люди будут доставлены в Турцию, предстанут перед судом и будут наказаны“, - заявил Октай.

О подозрении на теракт говорил и Эрдоган в ходе пресс-конференции. Он также в довольно резких выражениях пообещал наказать виновных.

„Виновные в случившемся получат по заслугам, - сказал он. - Попытка захватить Турцию и турецкую нацию с помощью терроризма не достигнет своей цели ни сегодня, ни завтра“.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что взрыв произошел около 16:20 по местному времени.

На место происшествия прибыли отряды полиции, машины скорой помощи, пожарной охраны и других чрезвычайных служб.

На видеозаписях в социальных сетях видно, как люди разбегаются по улице Истикляль, где находится большое количество ресторанов и магазинов.

Площадь Таксим и улица Истикляль - один из наиболее популярных и многолюдных районов Стамбула.

На видеороликах с места происшествия также заметны люди, сидящие на земле, раненые или оглушенные взрывом.

Судя по этим роликам, а также сообщениям корреспондентов, взрыв было слышно издалека, а на его месте вырвалось пламя.