13.11.2022, 20:49
ФОТО | PÖFF показал премьеру нового документального фильма „Братство львов“ - про эстонский футбол
ФОТО: | Delfi Meedia
На кинофестивале „Темные ночи“ состоялась премьера нового документального фильма в рамках программы спортивного кино Эстонского олимпийского комитета „Братство львов“ .
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Фильм о легендарных Львах — мальчишеской футбольной команде, благодаря которой отечественный футбол возродился из пепла, как феникс, в 1980-е годы.
Безумное количество тренировок, успешных соревнований и абсурдных по сегодняшним меркам ситуаций рисуют красочную, душевную и вдохновляющую историю юношей, ставших национальными героями, их харизматичного тренера Романа Убакиви и всех, кто принял участие в этом долгом пути.
Авторы фильма Каур Кокк и Микк Юрьенс, при поддержке Delfi.