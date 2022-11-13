ФОТО | PÖFF показал премьеру нового документального фильма „Братство львов“ - про эстонский футбол

Смотрите в галерее, какие местные звезды спорта побывали на премьере в Coca-Cola Plaza!

Фильм о легендарных Львах — мальчишеской футбольной команде, благодаря которой отечественный футбол возродился из пепла, как феникс, в 1980-е годы.

Безумное количество тренировок, успешных соревнований и абсурдных по сегодняшним меркам ситуаций рисуют красочную, душевную и вдохновляющую историю юношей, ставших национальными героями, их харизматичного тренера Романа Убакиви и всех, кто принял участие в этом долгом пути.

Авторы фильма Каур Кокк и Микк Юрьенс, при поддержке Delfi.

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