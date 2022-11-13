Всех желающих приглашают на традиционный Таллиннский спортивный утренник

По словам инициатора традиции проведения этих мероприятий мэра Таллинна Михаила Кылварта, в рамках восьмого спортивного утренника горожанам предложат возможность под руководством опытных тренеров открыть для себя пользу утренних занятий спортом, или вспомнить о ней. „Таллинн удостоился титула Спортивной столицы Европы-2025, свой вклад в это достижение внесли все наши тренеры, спортсмены, а также горожане, которые ценят активный образ жизни. Только вместе мы сможем повысить осведомленность о спортивном и здоровом образе жизни, таким образом сделав общество более здоровым, - сказал Кылварт. – Мы приглашаем всех горожан поучаствовать в традиционном спортивном утреннике, чтобы начать день со спорта и поучаствовать в различных тренировках, потому что утренняя физическая активность заряжает положительной энергией на весь день. В этом году все заинтересованные могут поучаствовать в утренних тренировках, самые смелые – даже искупаться в холодной воде, а для детей пройдет специальная „Спортивная минутка“».