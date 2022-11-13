Всех желающих приглашают на традиционный Таллиннский спортивный утренник
25 ноября с 8 до 9 часов в трех спортивных холлах Таллинна и трех центрах зимнего плавания состоится спортивный утренник, в рамках которого все заинтересованные смогут бесплатно поучаствовать в тренировках.
Энергичную программу проведут профессиональные спортсмены и спортсмены-любители: баскетбольная команда BC Kalev/Cramo, Отт Кийвикас и мэр Михаил Кылварт. В центры зимнего плавания приглашают как начинающих поклонников этого вида спорта, так и опытных „моржей“. Занятие пройдет под руководством инструкторов.
По словам инициатора традиции проведения этих мероприятий мэра Таллинна Михаила Кылварта, в рамках восьмого спортивного утренника горожанам предложат возможность под руководством опытных тренеров открыть для себя пользу утренних занятий спортом, или вспомнить о ней. „Таллинн удостоился титула Спортивной столицы Европы-2025, свой вклад в это достижение внесли все наши тренеры, спортсмены, а также горожане, которые ценят активный образ жизни. Только вместе мы сможем повысить осведомленность о спортивном и здоровом образе жизни, таким образом сделав общество более здоровым, - сказал Кылварт. – Мы приглашаем всех горожан поучаствовать в традиционном спортивном утреннике, чтобы начать день со спорта и поучаствовать в различных тренировках, потому что утренняя физическая активность заряжает положительной энергией на весь день. В этом году все заинтересованные могут поучаствовать в утренних тренировках, самые смелые – даже искупаться в холодной воде, а для детей пройдет специальная „Спортивная минутка“».
В рамках спортивного утренника занятие проведет баскетбольная команда Таллинна - BC Kalev/Cramo в своем домашнем зале – спортхолле „Калев“. В спортхолле „Сыле“ утреннее занятие пройдет под руководством лучшего спортсмена столицы – Отта Кийвикаса, а в Ласнамяэском легкоатлетическом холле занятие проведет мэр Михаил Кылварт. Тренировки подходят для любого уровня физической подготовки.
Кроме того, в рамках спортивного утренника можно бесплатно позаниматься в центрах зимнего плавания с возможностью посещения бани: в центре зимнего плавания в Пирита, в бассейне фестиваля Iceswim в Старом порту (Адмиралтейский бассейн), а также в центре зимнего плавания в Ныммеском спортивном центре. Занятия пройдут под руководством инструкторов и подходят для любого уровня подготовки, даже для тех, кто хочет только попробовать свои силы.
Тренировки в спортивных холлах и центрах зимнего плавания пройдут бесплатно, однако необходима предварительная регистрация на странице мероприятия.
Участники спортивного утренника получат в подарок право бесплатного посещения городских спортивных центров до конца года, а также полезный для здоровья фруктовый смузи.
Образовательные учреждения могут принять участие в „Спортивной минутке“. В рамках спортивного утренника ученики школ и воспитанники детских садов могут сделать упражнения продолжительностью всего пару минут. Посредством видеосвязи занятия для школьников проведете олимпийский чемпион и чемпион мира Герд Кантер. Занятия для малышей проведут при помощи видеосвязи Лотте и Роози.
Программа и дополнительная информация ТУТ.
Спортивный утренник впервые состоялся в 2015 году и с тех пор каждый год приглашает горожан к активному движению. Целью мероприятия является напомнить людям, что движение всегда важно, и даже в темное зимнее время для этого есть возможности.