ВИДЕО | В результате взрыва в Стамбуле есть жертвы и пострадавшие

На пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. В результате есть погибшие и раненые, на место выехали полицейские, пожарные бригады и скорая помощь, написал губернатор Стамбула Али Ерликая в Twitter в воскресенье, 13 ноября.

Причина инцидента пока не известна. Государственный телеканал TRT сообщает о большом числе спасательных бригад на месте взрыва. По данным телеканала CNN Türk, ранения получили не менее 11 человек. Телеканал NTV сообщил, что пострадали не менее 5-10 человек.

Улица Истикляль в европейской части Стамбула - популярное место для прогулок как у жителей города, так и у туристов.

На видеороликах с места происшествия также заметны люди, сидящие на земле, раненые или оглушенные взрывом. Судя по этим роликам, а также сообщениям корреспондентов BBC Russian, взрыв было слышно издалека, а на его месте вырвалось пламя.

На снимках также виден широкая черная воронка на месте взрыва, а также несколько тел на земле неподалеку.