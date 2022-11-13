В центре Хельсинки прорвало трубы – затопило несколько улиц, обвалился асфальт

Трубы прорвало в районе Каллио на улице Флемингинкату, в районе Херманни и на улице Булеварди, недалеко от рынка Хиеталахдентори. Вода также затопила улицу Лимингантие в районе Кумпула. В общей сложности зафиксировано четыре повреждения водопроводных труд, еще одно повреждение пока не подтверждено.

Причины поломок пока неизвестны, но, по информации спасательных служб, инциденты напрямую не связаны друг с другом и речь не идет о саботаже. Окончательная причина выяснится на следующей неделе.

Возможно, речь идет о цепной реакции, связанной с давлением в старых водопроводах, говорит начальник отделения муниципальной службы водоснабжения и утилизации отходов HSY Томми Рантала. После того, как один из основных водопроводов пришлось перекрыть, давление в остальных трубах резко увеличилось.