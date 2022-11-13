ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

Причина неопределенности в оценках заключается в том, что подавляющее большинство средств, которые правительство Катара потратило в преддверии мирового первенства, приходится на нефутбольную инфраструктуру - такую, ​​как новая система метрополитена, ​​международный аэропорт, новые дороги, около 100 построенных отелей и мест для отдыха. Значительная доля этих капиталовложений является частью Qatar National Vision 2030 - широкого инвестиционного общественного проекта этого государства Персидского залива.

Front Office Sports, американская консалтинговая компания, специализирующая на финансировании спортивных мероприятий, оценила затраты на футбольное первенство мира в Катаре в 220 миллиардов долларов, в то время как Хасан Аль-Тавади, генеральным секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, уточняет, что расходы на инфраструктуру после того, как Доха выиграла право на проведение турнира, превысят 200 миллиардов долларов.

Дэн Пламли, эксперт Университета Шеффилд-Халлам по финансированию спорта говорит, что в 2010 году, когда Катар выбрали местом проведения ЧМ 2022 года , потенциальная его стоимость, по предварительным оценкам, уже составляла 65 миллиардов долларов. „Некоторые недавние расчеты говорят о том, что сейчас она могла превысить 200 миллиардов долларов. Это будут рекордные затраты на сегодняшний день“, - указал он в беседе с DW, признав, что на данный момент точной информации нет.

Согласно различным экспертным оценкам и отчетам, общие затраты Дохи превысят 200 миллиардов долларов. Для сравнения - самыми дорогими мировыми футбольными первенствами до этого были ЧМ-2014 года в Бразилии и ЧМ-2018 года в России, которые обошлись организаторам менее 15 миллиардов долларов каждый.

Точно установить, во сколько обойдется Катару проведение стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу, невозможно. Но уже определенно известно, что это самое дорогое из всех мировых первенств, состоявшихся с момента первого в 1930 году в Уругвае. По некоторым оценкам, ЧМ-2022 может даже стоить больше, чем все прежние такие турниры, их было 21, вместе взятые, пишет DW.com.

„Чемпионат мира стал катализатором стремления властей Катара, желающих решить проблемы, связанные с инфраструктурой страны, - пояснил DW Киран Магуайр, специалист по футбольным финансам из Ливерпульского университета. - Турнир стал центральной точкой приложения таких усилий. По сравнению с другими чемпионатами мира нынешний намного более дорогой“.

По словам Пламли, это огромная „ставка на мягкую силу“, которая, как он выразился, на самом деле окажется убыточной с коммерческой точки зрения - что мало беспокоит Доху, учитывая огромные энергетические ресурсы богатой газом страны. Пламли считает, что основные выгоды, к которым стремится Катар, носят некоммерческий характер: „Международные отношения являются ключевой мотивацией для проведения ЧМ, речь также идет о „мягкой силе“ как стратегии защиты и безопасности. Деньги - явно не проблема для Катара. Страна очевидно может позволить себе провести чемпионат мира и готова покрыть связанные с этим потери. Во многих отношениях ЧМ-2022 по футболу является финансовой аномалией“.

Наследие футбольных первенств

Но даже если это действительно финансовая аномалия, нынешнее первенство должно также разрешить вопрос так называемого „наследия“ - как и все прошлые чемпионаты мира. Имеется в виду идея о том, что любой такой турнир должен оставить после себя долгосрочные улучшения в жизни всего общества, которые оправдывают огромные финансовые траты на четыре недели футбольного праздника. Это одна из главных сложностей для большинства ЧМ, но в случае с Катаром на сей счет есть особенно серьезные сомнения.

Одна из самых очевидных проблем - стадионы. Из восьми из них, на которых пройдут поединки ЧМ, семь были построены с нуля специально к турниру. Власти Катара заявляют, что стоимость возведения стадионов составила 6,5 миллиардов долларов. Но когда лучшие футболисты со всего мира разъедутся по домам, стране с населением всего в 2,8 млн человек не понадобится столько крупных спортивных арен.