Шведская прокуратура предъявила двум братьям обвинение в шпионаже на Россию

Как сообщила в пятницу шведская пресса со ссылкой на прокуратуру, братья Пейман и Паям Киа были арестованы в конце прошлого года, а сотрудничали с российской военной разведкой, ГРУ, в течение десяти лет.

Сами обвиняемые, по словам их адвокатов, не признают вину.

Обоим братьям предъявлено обвинение по статье о шпионаже с отягчающими обстоятельствами, а старшему, Пейману (ему 42 года, а Паяму - 35) - дополнительно по статье о грубом нарушении правил доступа к секретной информации.

Согласно обвинению, Пейман Киа добывал секретную информацию для россиян, когда служил в шведских спецслужбах и армии. В момент ареста в прошлом ноябре он был шефом службы безопасности в Продовольственном бюро Швеции.

Младший брат, Паям, как полагает следствие, поддерживал связь с ГРУ, передавал информацию и получал золото и деньги. При аресте он разломал и выбросил жесткий диск, который затем нашли следователи.

Информация о деле, которую обнародовала прокуратура, довольно скупа в силу того, что многое в деле остается под грифом „секретно“.

Адвокат старшего из братьев Киа, Антон Странд, сказал в беседе со шведской телекомпанией SVT, что обвинение, предъявленное его клиенту, выглядит неконкретным: в нем нет достаточно ясного описания предполагаемых преступлений.

Адвокат младшего брата, Бьорн Сандин, заявил журналистам, что, судя по неконкретности обвинения, прокуроры сами не вполне уверены в том, в чем обвиняют братьев.

Если суд признает братьев виновными в шпионаже, им грозит пожизненное заключение. Приговоренных к нему в Швеции обычно выпускают после 20-25 лет за решеткой.