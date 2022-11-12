Жительница Киева: людям нужно на работу. В случае тревоги их ребенка понесет в убежище нянечка

Мы, жители Киева, были предупреждены о том, что могут быть отключения. По каждому дому есть таблички, где прописаны каждые четыре часа отключений, чтобы чередоваться. Но на практике лично наша семья, наши родители, наш офис, в котором мы работаем, показал гораздо меньший процент отключения, нежели было анонсировано и заявлено. Любо-дорого смотреть уведомления в чат-боте: „Отключения не будет“. За этот месяц у нас буквально пару раз не было горячей воды несколько дней, но на фоне в сравнению с предыдущими годами такая ситуация могла случиться и раньше.

И мэры некоторых украинских городов показали себя не то, что с лучшей стороны. Удивили всех! И, мне кажется, самих себя. Война объединила весь цивилизованный мир, и в том числе Украину.

— На войну в целом можно посмотреть с двух ракурсов. С одного — это рассказы о потерях. Да, война — это потери друзей, денег, ресурсов, нервов, время, жизни. С другого же — это зона роста. И в том числе для украинских коммунальных служб, для оборонной промышленности. Все уже были готовы к перебоям, ведь был план А, план Б.

— Буквально накануне. Мы живем в центре города, и, скажу честно, это были очень непростые переживания, потому что ты абсолютно не понимаешь, что это, где это. И если в начале войны, когда Киев бомбили, были взрывы с диапазоном пару минут, то сейчас взрывы были очень громкие, очень близко и очень часто. От них в прямом смысле сотрясалась земля! Под домами, которым по пятьдесят лет, шла вибрация. Пережив 10 октября, мы все боялись следующего понедельника. И не зря боялись, потому что случился обстрел дронами. И тогда мы убедились еще раз в том, что война — это действительная лотерея, в которой на кону — жизни. Никто не знает, какая семья пострадает. Это все нечестно, неконтролируемо и очень несправедливо.

— Телефоны заряжаете? За водой стоите?

— Мы, наверное, относимся к тому поколению работающих людей, у которых телефон равно работа. И мы стараемся вообще в целом не допускать, чтобы они разряжались. Машины у нас всегда — с заправленными баками. Конечно, наверняка есть процент так называемых паникующих, которые могут сделать какие-то запасы. Но Киев продолжает жить в ритме мегаполиса. Где машины, пробки, работающие кафе, магазины. Жизнь в городе кипит. Возможно, она стала кипеть немножко осторожнее. Когда ты едешь по городу и видишь дым, идущий от воронки размером в автобус, образовавшийся в результате ракетного обстрела, естественно, тебе не по себе. Тебе жалко людей, которые погибли. Жалко их семьи. Но ты стараешься сделать свой день правильным, не отвлекаться на негативные новости, не верить манипуляциям, ходить на работу, платить налог, помогать своей стране и не сеять панику.

Украинцы сейчас не бегут при первых звуках сирены в бомбоубежища. Такого отношения к воздушной тревоге, как было в начале войны, уже нет. Да, есть люди, которые остаются ночевать в метро, но часть из них — это те, кто просто не успел до комендантского часа. Когда звучит тревога, мы закрываем окна, мы становимся чуть более внимательными, но мы не бежим в аптеку или магазин, не покупаем десять пятилитровок воды. Но это относится к среднестатистическому украинцу. Те, кто живет, вероятно, в селах, поглубже от центральных коммуникаций, ведут себя по-другому. У киевлян паники нет. Есть внимательность, настороженность.

— Как обстоят дела с обучением детей в Киеве?

— До сентября у родителей был выбор — ходить ребенок в школу физически или заниматься онлайн. Сейчас же новые правила, и практически все школы перешли на дистанционный режим. Конечно, проблемы с интернетом, да и в целом обучение на расстоянии — не самая лучшая идея, это может привести к падению качества образования. Но есть ли у нас сейчас выбор? Нет.