Эстонская фигуристка сильно упала на льду, и ей пришлось сделать экстренную операцию

Солен Мазинг сообщил об инциденте в социальных сетях.

„Хочу рассказать о том, что со мной сейчас происходит и почему нас не видно ни в соцсетях, ни на соревнованиях. За неделю до „Finlandia Trophy“ у нас был очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазинг в Instagram.

„Сейчас ситуация намного лучше, и я работаю над реабилитацией, чтобы как можно скорее вернуться на лед и тренироваться. Я так благодарна всем тем, кто протянул мне руку помощи и позаботился обо мне“, — продолжила француженка.

„Нам с Марко не терпится показать вам наши новые программы и вернуться еще сильнее! „Вы будете чаще видеть меня в социальных сетях и я буду держать вас в курсе моих успехов!“ — добавила 19-летняя Мазинг.

Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазенг заняли 19-е место на чемпионате мира и 20-е место на чемпионате Европы в свой первый совместный сезон.