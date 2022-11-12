Эстонская фигуристка сильно упала на льду, и ей пришлось сделать экстренную операцию
Представляющая Эстонию в танцах на льду пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг не смогли начать сезон, потому что партнерша упала во время тренировки и сильно ударилась головой. Настолько сильно, что ей потребовалась срочная операция.
Солен Мазинг сообщил об инциденте в социальных сетях.
„Хочу рассказать о том, что со мной сейчас происходит и почему нас не видно ни в соцсетях, ни на соревнованиях. За неделю до „Finlandia Trophy“ у нас был очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазинг в Instagram.
„Сейчас ситуация намного лучше, и я работаю над реабилитацией, чтобы как можно скорее вернуться на лед и тренироваться. Я так благодарна всем тем, кто протянул мне руку помощи и позаботился обо мне“, — продолжила француженка.
„Нам с Марко не терпится показать вам наши новые программы и вернуться еще сильнее! „Вы будете чаще видеть меня в социальных сетях и я буду держать вас в курсе моих успехов!“ — добавила 19-летняя Мазинг.
Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазенг заняли 19-е место на чемпионате мира и 20-е место на чемпионате Европы в свой первый совместный сезон.