Премьер-министр Каллас: Россия говорит о мире, но сейчас не время вести переговоры с военными преступниками(54)
По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, России не сопутствует успех в военном деле, поэтому она начала наказывать украинский народ террором, пишет эстонская редакция Delfi.
В пятницу Эстонию посетил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Премьер-министр Эстонии Каллас сказала, что Эстония и Словакия разделяют общее понимание нынешней сложной ситуации в сфере безопасности. „Словакия - сосед Украины, а мы живем рядом с агрессором“, - пояснила Каллас.
В последние дни Россия транслирует сообщения о том, что она „все еще“ заинтересована в мирных переговорах с Украиной. Что из этого следует? По словам премьер-министра Эстонии, очень важно, чтобы Запад не попал в расставленную Россией ловушку. „Россия говорит о мире на фоне ракетных атак и угроз применения ядерного оружия. Я не верю в добрую волю хладнокровных военных преступников“, - добавила Каллас.
Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что сейчас не время для переговоров. Вместо этого пора повысить цену агрессии для России и в то же время увеличить нашу поддержку и помощь Украине. Это связано с тем, что прекращение огня отвечает интересам России, но не интересам Украины. „Это попытка России выиграть время, перегруппироваться и продолжить позже то, что осталось незавершенным“, - считает Каллас.
Премьер-министр Словакии также подтвердил, что Украина должна победить агрессора. „Они выиграют с нашей помощью“, - добавил Хегер. Он сказал, что от войны нельзя уставать и что мы должны стоять за Украину столько, сколько потребуется.
Что делать с пропагандой?
Но интерес России заключается не только в том, чтобы разобщить нас - союзников и партнеров, но и повлиять на западное общество. Согласно последним опросам, более половины словаков были бы рады, если бы война в Украине закончилась победой России. „Российская пропаганда действительно очень сильна в Словакии“, - признался словацкий премьер-министр. Хегер добавил, что многих дипломатов выслали из страны, поскольку они явно были вовлечены в финансирование и распространение кремлевской пропаганды.
Эстонский премьер-министр напомнила, что когда в Эстонии были закрыты каналы, транслирующие российскую пропаганду, представители местного русскоязычного сообщества стали смотреть вместо них эстонские каналы. „Мы видим, что это также меняет образ мышления и понимание войны“, - добавила Каллас.
Кроме того, необходимо объяснять людям, что на карту поставлен международный порядок и что энергетический кризис, например, также является прямым результатом развязанной Россией войны. „Мы должны оказать давление на Россию, чтобы прекратить эту войну“, - настаивает глава эстонского правительства. Премьер-министр Словакии Хегер сказал, что часть ответственности в этом вопросе также лежит на политиках на государственном уровне. „Мы видим, что этой ситуацией злоупотребляют и спекулируют многие политики“, - добавил Хегер. Он подчеркнул, что это неправильно и что общество должно требовать от своих представителей правды.