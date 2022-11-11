Премьер-министр Каллас: Россия говорит о мире, но сейчас не время вести переговоры с военными преступниками

В пятницу Эстонию посетил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Премьер-министр Эстонии Каллас сказала, что Эстония и Словакия разделяют общее понимание нынешней сложной ситуации в сфере безопасности. „Словакия - сосед Украины, а мы живем рядом с агрессором“, - пояснила Каллас.

В последние дни Россия транслирует сообщения о том, что она „все еще“ заинтересована в мирных переговорах с Украиной. Что из этого следует? По словам премьер-министра Эстонии, очень важно, чтобы Запад не попал в расставленную Россией ловушку. „Россия говорит о мире на фоне ракетных атак и угроз применения ядерного оружия. Я не верю в добрую волю хладнокровных военных преступников“, - добавила Каллас.

Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что сейчас не время для переговоров. Вместо этого пора повысить цену агрессии для России и в то же время увеличить нашу поддержку и помощь Украине. Это связано с тем, что прекращение огня отвечает интересам России, но не интересам Украины. „Это попытка России выиграть время, перегруппироваться и продолжить позже то, что осталось незавершенным“, - считает Каллас.

Премьер-министр Словакии также подтвердил, что Украина должна победить агрессора. „Они выиграют с нашей помощью“, - добавил Хегер. Он сказал, что от войны нельзя уставать и что мы должны стоять за Украину столько, сколько потребуется.

Что делать с пропагандой?

Но интерес России заключается не только в том, чтобы разобщить нас - союзников и партнеров, но и повлиять на западное общество. Согласно последним опросам, более половины словаков были бы рады, если бы война в Украине закончилась победой России. „Российская пропаганда действительно очень сильна в Словакии“, - признался словацкий премьер-министр. Хегер добавил, что многих дипломатов выслали из страны, поскольку они явно были вовлечены в финансирование и распространение кремлевской пропаганды.