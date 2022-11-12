12.11.2022, 10:36
Россияне наконец получили разрешение на расследование взрывов „Северного потока“(11)
Глава Датского агентства геоданных Пиа Даль Хёйгаард подтвердила, что владельцу газопровода, российской компании Nord Stream AG, выдали соответствующее разрешение. По разным данным, разрешение было выдано еще 1 ноября.
Российской государственной компании „Газпром“ принадлежит 51 процент акций Nord Stream AG.
До сих пор случившееся расследовали в основном Дания и Швеция, которые пришли к выводу, что возможной причиной взрывов стала диверсия. Однако кто стоит за взрывами, пока не установлено.