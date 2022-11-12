За рубежом
12.11.2022, 10:36

Россияне наконец получили разрешение на расследование взрывов „Северного потока“

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: eleonimages | Shutterstock

Одна из российских компаний получила разрешение на исследование поврежденных взрывами газовых труб „Северного потока“ в экономической зоне Дании в конце сентября, пишет Ärileht со ссылкой на dr.dk.

Глава Датского агентства геоданных Пиа Даль Хёйгаард подтвердила, что владельцу газопровода, российской компании Nord Stream AG, выдали соответствующее разрешение. По разным данным, разрешение было выдано еще 1 ноября.

Российской государственной компании „Газпром“ принадлежит 51 процент акций Nord Stream AG.

До сих пор случившееся расследовали в основном Дания и Швеция, которые пришли к выводу, что возможной причиной взрывов стала диверсия. Однако кто стоит за взрывами, пока не установлено.

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