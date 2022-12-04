04.12.2022, 16:11
„Нужна военная форма, подходящая для большой груди, и свадебное платье“. За Украину сражаются 50 000 женщин. Кто шьет для них форму?(33)
Украинки, решившие взять в руки оружие и встать на защиту своей родины, столкнулись с проблемой, что все обмундирование, которое предоставляет государство, предназначено для мужчин, пишет Eesti Ekspress.
„Если у девушки 36 размер, а ей приходится носить форму 52 размера, она будет не очень эффективна в бою“, — говорит Ксения Драганюк. Вместе с мужем и несколькими близкими друзьями она основала общественную организацию „Землячки“. С апреля они отправляют обмундирование и все необходимое женщинам, находящимся на передовой. Наряду с униформой, они отправляют шампуни, боеприпасы, тампоны, спальные мешки и болеутоляющие средства.