Стремительный рост потерь: что известно о погибших в Украине россиянах к ноябрю

С первого дня войны Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров. На 11 ноября нам удалось подтвердить информацию более чем о 8712 погибших солдатах и офицерах.

По меньшей мере 163 из них - это мобилизованные россияне, погибшие в зоне боевых действий.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

Следовательно, по самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 78 300 человек. Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе „народных милиций“ Донецка и Луганска.

Смерти мобилизованных

За последнюю неделю было много сообщений о больших потерях среди мобилизованных, брошенных на фронт. Но мы учитываем только те, в которых сообщаются фамилии погибших.

Всего достоверно известно о смерти 198 мобилизованных россиян. Из них нам удалось установить имена 163 человек, погибших в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 35 умерли на территории России - чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем*.