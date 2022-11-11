ВИДЕО | Украинские солдаты вошли в Херсон. Их встречают с флагами и объятьями

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ о переброске войск на другую сторону реки Днепр. В то же время украинская сторона не спешила праздновать победу, так как „слова расходятся с действиями“. Сегодня Украина официально не заявляла о деоккупации Херсона.