11.11.2022, 15:34
ВИДЕО | Украинские солдаты вошли в Херсон. Их встречают с флагами и объятьями
ФОТО: Erakogu
Украинские военнослужащие 11 ноября вошли в Херсон. Местные жители встречают солдат с украинскими флагами, цветами, шариками и объятьями.
Украинские солдаты зашли в центр города, по пути их встречали местные.
По территории города снимают российские флаги и плакаты „Россия здесь навсегда“.
Недавно министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ о переброске войск на другую сторону реки Днепр. В то же время украинская сторона не спешила праздновать победу, так как „слова расходятся с действиями“. Сегодня Украина официально не заявляла о деоккупации Херсона.
Утром пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле Херсонскую область по-прежнему считают частью России и не считают отступление из Херсона унизительным.