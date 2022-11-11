МНЕНИЕ | Яна Тоом - Криштафовичу: правда где-то посередине, Кремль не имеет к этому отношения

В своем ответе я опиралась на Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией, согласно которому заявления такого рода должны рассматриваться по месту жительства ответчика, то есть - в России. Однако коллега (в смысле, тоже политик) Евгений Криштафович опубликовал весьма решительное возражение, призывая не слушать Яну Тоом.

Отбросив в сторону оскорбительную риторику автора, должна согласиться, что допустила ошибку - в российский суд ехать не обязательно. Однако, увлекшись выведением меня на чистую воду, всей правды не сказал и уважаемый оппонент.

Криштафович ссылается на решение Тартуского окружного суда в деле 2-18-15243, который в августе 2020 года дал квартирному товариществу право отчуждения принадлежащей россиянам квартиры, так как предварительно, также решением суда, товарищество было назначено попечителем этого имущества. Таким образом, пишет Криштафович, „дело кончится тем, что ваши квартиры у вас однозначно отберут. Причём без всяких санкций, а просто на основании общих правил. Так что крутитесь как хотите, хоть биткоины покупайте, а деньги в Эстонию за коммунальные услуги перечисляйте! Или продавайте эту недвижимость сами, если обслуживание активов за рубежом стоит для вас теперь слишком дорого. Пока ваш диктатор не закончит войну, ситуация будет становиться только хуже“.

Между тем все не так просто. Поисковик судебных решений по упомянутой Криштафовичем ст. 516 Гражданского процессуального кодекса (TsMS) выдал не одно, а 44 решения. Наши юристы просмотрели 12. Из них только 50% заявлений о назначении попечительства над имуществом было судом удовлетворено. На эту тему Криштафович предпочел не рассуждать, надо ведь было показать, что такие дела щелкаются по принципу „элементарно, Ватсон“, всегда в пользу потенциальных попечителей. Однако, как показывает судебная практика, это далеко не так.