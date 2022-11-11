МНЕНИЕ | Яна Тоом - Криштафовичу: правда где-то посередине, Кремль не имеет к этому отношения(17)
В минувший четверг, 3 ноября, отвечая на вопрос о перспективах для владельцев российской недвижимости в Эстонии, я сказала буквально следующее: „Тут некоторые наши умники говорят, что надо недвижимость конфисковывать. Это очень трудно и технически практически невыполнимо на данный момент“. И дальше - что есть договор между Россией и Эстонией, согласно которому все споры, касающиеся недвижимости россиян в Эстонии, решаются в российском суде. „Вы понимаете, что сейчас для того, чтобы квартирному товариществу подать против вас иск, чтобы отнять у вас вашу недвижимость, надо поехать в российский суд? Это невозможно“, - пишет Яна Тоом, член Европарламента.
В своем ответе я опиралась на Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией, согласно которому заявления такого рода должны рассматриваться по месту жительства ответчика, то есть - в России. Однако коллега (в смысле, тоже политик) Евгений Криштафович опубликовал весьма решительное возражение, призывая не слушать Яну Тоом.
Отбросив в сторону оскорбительную риторику автора, должна согласиться, что допустила ошибку - в российский суд ехать не обязательно. Однако, увлекшись выведением меня на чистую воду, всей правды не сказал и уважаемый оппонент.
Криштафович ссылается на решение Тартуского окружного суда в деле 2-18-15243, который в августе 2020 года дал квартирному товариществу право отчуждения принадлежащей россиянам квартиры, так как предварительно, также решением суда, товарищество было назначено попечителем этого имущества. Таким образом, пишет Криштафович, „дело кончится тем, что ваши квартиры у вас однозначно отберут. Причём без всяких санкций, а просто на основании общих правил. Так что крутитесь как хотите, хоть биткоины покупайте, а деньги в Эстонию за коммунальные услуги перечисляйте! Или продавайте эту недвижимость сами, если обслуживание активов за рубежом стоит для вас теперь слишком дорого. Пока ваш диктатор не закончит войну, ситуация будет становиться только хуже“.
Между тем все не так просто. Поисковик судебных решений по упомянутой Криштафовичем ст. 516 Гражданского процессуального кодекса (TsMS) выдал не одно, а 44 решения. Наши юристы просмотрели 12. Из них только 50% заявлений о назначении попечительства над имуществом было судом удовлетворено. На эту тему Криштафович предпочел не рассуждать, надо ведь было показать, что такие дела щелкаются по принципу „элементарно, Ватсон“, всегда в пользу потенциальных попечителей. Однако, как показывает судебная практика, это далеко не так.
По упомянутому договору между Эстонией и Россией заявления такого рода действительно должны рассматриваться по месту жительства ответчика. И в ответ на поданное в эстонский суд заявление о назначении попечителя над его имуществом россиянин может представить возражение по подсудности, чтобы дело рассматривали все-таки в России. В числе упомянутых 12 дел таких возражений не оказалось, однако это вовсе не означает, что их в принципе не может быть. Очень даже может.
Кейс, на который ссылается Криштафович, как раз и касается подсудности (то есть того, в суде какой страны может рассматриваться дело). В той истории попечитель уже был назначен судом ранее, теперь встал вопрос о том, кто должен дать разрешение на продажу недвижимости, суд какой страны. Эстонский суд дал оценку подсудности и пришел к выводу, что дело будет рассматривать эстонский суд по месту нахождения имущества.
Однако возможны и другие сценарии - не будем забывать, что в половине случаев суд не согласился даже попечителя назначить, не говоря уже об отчуждении имущества. А в случае с делом 2-18-15243 суд первой инстанции отказал квартирному товариществу-попечителю даже в принятии дела в производство. Более того, так как названное дело рассматривалось судом в 2020 году, о санкциях против всех россиян, визовых банах и запрете криптокошельков (в свете чего предложение Криштафовича покупать биткоины лишается смысла) никто и слыхом не слыхивал. То есть речь, судя по всему, шла о хронических неплательщиках, что в суде второй инстанции склонило чашу весов в пользу товарищества.
Сегодня ситуация совершенно иная, и среди тех, кому Криштафович грозит конфискацией, оказываются в том числе владельцы недвижимости, никогда не имевшие долгов, что вполне может быть принято судом во внимание. Как и ситуация форс-мажора, в которой эти люди оказались. Так что я бы не рискнула утверждать, что „ваши квартиры у вас однозначно отберут“. Хотя риск того, что такие попытки будут предприниматься, несомненно, есть.
Что до нашего спора с Евгением, правда, как это часто бывает, где-то посередине. И Кремль не имеет к этому никакого отношения.
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