ВИДЕО | Автомобиль гонщика сгорел дотла на японском ралли

WRC All Live показали, как Даниэль Сордо остановил свой Hyundai в какой-то момент посреди второго участка. Вскоре машина загорелась, и Сордо и штурмон Кандидо Каррера не успели потушить огонь. Гас Гринсмит – Йонас Андерссон, гонщики из команды „М-Спорт“, которые стартовали за ними, также бросились на помощь.

„С командой все в порядке, и это главное. Никто не хочет видеть такую ​​сцену, большую драму и безумное разочарование“, — сказал временный глава Hyundai Жюльен Монсе в эфире WRC+. „На данный момент у нас нет больше информации, чем то, что мы видели на видео“.

„Боюсь, что здесь будет сложно отследить причины технических неполадок, потому что от машины просто ничего не осталось. Гибридный привод, похоже, тоже сгорел, поэтому я не знаю, как его вообще восстановить“, — продолжил Монсе. „Причин может быть много. Мы пытаемся проанализировать то, что осталось от машины, но я не уверен, что мы что-нибудь узнаем“.