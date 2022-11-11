Правда ли, что американский телеканал показал речь Зеленского вместо записи звуков чёрной дыры?
В прошлом месяце в Сети завирусилась запись американской передачи, в которой якобы произошла ошибка: вместо звуков, издаваемых чёрной дырой, зрителям дали послушать выступление президента Украины. Мы проверили, была ли в эфире совершена такая оплошность.
17 октября 2022 года ролик с предполагаемым ляпом во время трансляции Local 4 News появился в Telegram-канале Владимира Соловьёва и набрал более 500 000 просмотров. Согласно посту, видео с речью Владимира Зеленского вместо записи звуков чёрной дыры, издаваемых „во время выброски газов“, включилось из-за произошедшего технического сбоя. Подпись к ролику оканчивается словами: „Какая ирония…“ Кроме того, это видео опубликовали на сайтах Life.ru (503 000 просмотров), „Российской газеты», телеканала „360°» и „Правда.ру», а также в Telegram-каналах медиаменеджера Кристины Потупчик, (84 000), Shot (252 000), „Украина.ру» (67 000) и др. Встречается ролик на YouTube, во „ВКонтакте» (например, в паблике телеканала „Царьград») и в Twitter.
Если внимательно посмотреть вирусную видеозапись, которая представляет собой фрагмент передачи на канале WDIV-TV (Local 4), становится понятно, что она была подвергнута монтажу. В начале ролика, который длится полминуты, ведущий Эврод Кассими сообщает, что NASA показало, как звучит чёрная дыра, а его соведущая Ронда Уокер предлагает послушать этот звук. Далее на отметке 0:07 вместо чёрной дыры включается видео со словами Зеленского, которое заканчивается на отметке 0:11. Это была часть речи украинского президента, которую опубликовали ещё 3 июня 2022 года, он сказал: „Хорошо известные каждому на планете“. Если взглянуть на правый нижний угол записи, то можно увидеть местное время: в начале ролика было 5:54. Уже с отметки 0:07 часы показывают 5:55, но через 7 секунд, на отметке 0:14, указано время 5:56. Можно предположить, что из записи вырезано около минуты хронометража.
Кроме того, на видео ведущие никак не прокомментировали предполагаемые технические неполадки и не упоминали Зеленского. Например, сначала Кассими посмеялся, а затем пошутил: „Один человек сравнил это со звуком, цитирую, „миллиарда страдающих в муках душ“. Иногда, когда газ издаёт звук, человек действительно мучается“. В вышеупомянутых российских СМИ такое поведение оправдывали тем, что сначала ведущие продолжили комментировать сюжет о чёрных дырах, но позже заметили неладное и не смогли сдержать смех.
Исходная новость о звуке чёрной дыры расходилась по Сети в конце августа 2022 года — после того, как 21 августа в официальном Twitter-аккаунте NASA опубликовали аудиоклип со звуковыми волнами, исходящими от чёрной дыры. „Неверное представление о том, что в космосе нет звука, возникает из-за того, что большая часть космоса — это вакуум, где не могут распространяться звуковые волны. В скоплении галактик так много газа, что мы уловили настоящий звук. Здесь он усилен и смешан с другими данными, чтобы можно было услышать чёрную дыру!“ — гласит пост. Изначально об этом звуке сообщили ещё 4 мая на сайте и на YouTube-канале NASA.
Зная примерный период, когда о новости должны были рассказать ведущие Local 4 News, мы отправились в их соцсети и аккаунты самой передачи. Найти оригинал удалось в фейсбуке Кассими, который опубликовал исходное необрезанное видео 25 августа. Запись длится 1 минуту 30 секунд, и в ней с отметки 0:07 до 1:05 вместо речи Зеленского звучит оригинальная аудиозапись NASA.
Итог: Фейк