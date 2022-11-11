Правда ли, что американский телеканал показал речь Зеленского вместо записи звуков чёрной дыры?

17 октября 2022 года ролик с предполагаемым ляпом во время трансляции Local 4 News появился в Telegram-канале Владимира Соловьёва и набрал более 500 000 просмотров. Согласно посту, видео с речью Владимира Зеленского вместо записи звуков чёрной дыры, издаваемых „во время выброски газов“, включилось из-за произошедшего технического сбоя. Подпись к ролику оканчивается словами: „Какая ирония…“ Кроме того, это видео опубликовали на сайтах Life.ru (503 000 просмотров), „Российской газеты», телеканала „360°» и „Правда.ру», а также в Telegram-каналах медиаменеджера Кристины Потупчик, (84 000), Shot (252 000), „Украина.ру» (67 000) и др. Встречается ролик на YouTube, во „ВКонтакте» (например, в паблике телеканала „Царьград») и в Twitter.

Если внимательно посмотреть вирусную видеозапись, которая представляет собой фрагмент передачи на канале WDIV-TV (Local 4), становится понятно, что она была подвергнута монтажу. В начале ролика, который длится полминуты, ведущий Эврод Кассими сообщает, что NASA показало, как звучит чёрная дыра, а его соведущая Ронда Уокер предлагает послушать этот звук. Далее на отметке 0:07 вместо чёрной дыры включается видео со словами Зеленского, которое заканчивается на отметке 0:11. Это была часть речи украинского президента, которую опубликовали ещё 3 июня 2022 года, он сказал: „Хорошо известные каждому на планете“. Если взглянуть на правый нижний угол записи, то можно увидеть местное время: в начале ролика было 5:54. Уже с отметки 0:07 часы показывают 5:55, но через 7 секунд, на отметке 0:14, указано время 5:56. Можно предположить, что из записи вырезано около минуты хронометража.