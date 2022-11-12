„Мне хотелось быть полезной украинцам, а не просто где-то спокойно печь пирожки“: украинка рассказала, как устроилась работать в социальный департамент
Блогер RusDelfi Инна Гордиенко продолжает серию интервью с украинками, которые живут в Эстонии, пытаются адаптироваться к новым условиям и даже помогают в этом другим.
С Таней мы познакомились на экскурсии по Старому городу. Она сразу привлекла мое внимание: спокойная, самоуверенная, с очень пытливым и глубоким взглядом. Она была не одна, а вместе со своим сыном. Потом мы разговорились и начали обмениваться информацией, кто где уже успел побывать в Эстонии. Из рассказа Тани я поняла, что она любит путешествовать и познавать новые места – эстонская земля не стала исключением и в этом наши интересы очень совпали. Потом выяснилось, что мы с ней приехали из одного города - Киева и что нас здесь объединяет волонтерство и желание помочь. Танина работа в Таллинне тоже связана с оказанием помощи украинцам в Эстонии. Говорит, что если бы не работала и не волонтерила, долго бы отходила от всего, что случилось с началом войны. Мы встретились с Таней на площади Вабадузе, где часто бывали вместе на митингах в поддержку Украины и поговорили обо всем по порядку. О чем именно – читайте в этом интервью ниже!
Инна: Этот вопрос традиционно задаю всем своим героям и героиням. Почему твой выбор пал на Эстонию, когда нужно было выезжать из Украины?
Таня: Когда началась война мы с мужем были в Карпатах. У меня двое детей – старшему 22 года, младшему 19 лет и они в это время были дома в Киеве. Позвонил мой брат и сказал: Таня по нам стреляют. Это было в полшестого утра. Я не могла поверить, как наверное, и все мы, в то что это случилось, но и мы срочно решили возвращаться домой. Нашли наших детей в бомбоубежище с бабушкой. И первые три дня было очень страшно. Муж записался в терооборону, младшего сына я не могла забрать, потому что он уже подлежит мобилизации и не хотел уезжать. У старшего сына была сложная операция на позвоночнике полгода назад. Ему нужна была консультация и реабилитация, а наш врач нейрохирург ушел на фронт оперировать раненных. Поэтому было принято сложное решение, что мы выезжаем вдвоем, а другие члены семьи остаются. Сначала мы поехали во Львов к родственникам на две недели, а потом случайно вышел на связь наш друг поляк Оло - прекрасный человек. Жена у него украинка, да и сам он по бизнесу был тесно связан с Украиной. Когда началась война, он собрал команду бизнесменов, и они за свои деньги все это время по сегодняшний день, как только деоккупируют какой-то украинский город, везут туда гуманитарку. Вот он нас и вывез со Львова в Польшу. Пару недель мы побыли в Варшаве, работали волонтерами на вокзале, потом кинулись искать работу, квартиру. Это было сложно… Решили, что надо двигаться куда-то дальше. Сын захотел поступать учиться. Пару лет назад он был на экскурсии в Таллине и сказал мне: я хочу в Таллинн! Я удивилась, но согласилась. Когда-то давно, когда он поступил на бюджетное обучение в Университет Шевченко (киевский ВУЗ) я сделала ему подарок и мы поехали на отдых в Албанию. Там случайно и очень неожиданно встретили эстонцев Катри и Пеепа и познакомились. И когда сын выбрал Таллинн, я решила позвонить этой паре. Они обрадовались звонку и начали настойчиво звать нас в Эстонию: приезжайте, мы все поможем, обо всем позаботимся. Не было шансов не согласиться. Эвакуационный автобус привез нас из Варшавы в Таллинн. Сначала нам выделили социальное жилье и мы поселились на улице Вене в отеле „Три короны“ в Старом городе. Это был очень маленький отель, с крошечными комнатами. Но когда мы вышли прогуляться в Старый город и попали на маленькую улицу Katariina käik, то просто очутились в сказке!
Как долго вы прожили в сказке?
Через месяц нас выселили на корабль. Корабля я сильно испугалась, хотя как потом оказалось, напрасно. Написала трогательный пост в ФБ и на следующий же день у меня было три квартиры на выбор. Я остановилась на квартире, которая находится прямо в центре, нам очень повезло с хозяевами, прекрасные и душевные люди Каупо и Кати, мы и по сегодняшний день мы живем там. Так что на корабле мы прожили совсем недолго, наверное, около месяца. На самом деле, там было достаточно комфортно. У нас была двухместная каюта с Кириллом, и я нормально высыпалась. Все было максимально оборудовано - детские комнаты, компьютерные классы. Люди общались, помогали друг другу, особенно с детьми.
Сын, кстати, как раз тогда выбирал несколько вузов в Эстонии для поступления и для одного из них - Балтийской школы кино - делал портфолио - снимал фильм про корабль. Но, к сожалению, компьютер у него был старый и он не успел этот фильм доработать.
Когда мы виделись последний раз, ты говорила, что он таки поступил учиться, и вроде как в университет в Тарту?
Да, он поступил в результате в Тарту, чтобы продолжать обучение на магистратуре по своей специальности, связанной с востоковедением. Он историк и будет учить здесь социальные науки, а также продолжать изучать китайский язык. Все сложилось так, как он хотел. Обучение у него бесплатное, он оплачивает только общежитие. Можно было податься на украинскую стипендию, но он сказал, что есть более нуждающиеся студенты и отказался. Вообще-то у него большие планы: он активно с первого дня учит эстонский, хочет закончить магистратуру и пойти поступать на звукорежиссуру теперь уже в Таллинне. В его жизни очень много всего связано с музыкой и сейчас, например, он мечтает научиться играть на скрипке.
Ты осталась в Таллинне одна? Скучаешь по сыну?
Кирилл почти все время рядом. Он три дня находится на учебе в Тарту, а потом приезжает на 4 дня в Таллинн. Мы вместе работаем.
Расскажи больше о своей работе. С чем она связана?
Когда встал вопрос с работой и стало понятно, что по специальности без знания языка найти здесь работу не вариант, мой внутренний голос сказал мне, что нужно идти помогать. Потому что мы в безопасности, а другие нет. Мне хотелось быть полезной украинцам, а не просто где-то спокойно печь пирожки. Так как мы и в Польше были волонтерами на вокзале, начали искать что-то похожее здесь. Увидели объявление, что набираются люди работать в инфопункте по приёму беженцев на автовокзале, и мы с Кириллом подали заявки. Нас сначала не хотели брать, потому что это социальный департамент по работе с беженцами и там нужны люди со знанием эстонского языка, государственная структура все-таки. Но потом я написала мотивационное письмо. Его прочитала моя будущая начальница и сказала, что после этого она не могла мне отказать…
А что же ты там написала в этом письме?
Написала о своих чувствах, о том, что как украинка хочу помогать украинцам здесь, ну и что очень хочу делать эту работу. Она прониклась этими словами. И вот уже 7-ой месяц я работаю на автовокзале в информационном пункте в дружной эстонской команде. Мы встречаем людей, которые приезжают в Эстонию и обращаются с разными просьбами о помощи. Это сложно, потому что каждодневная работа и общение с людьми - это в принципе непросто, а с людьми, у которых тяжелые жизненные обстоятельства, это еще сложнее. Каждый ведь прибывает со своим горем, со своей трагедией и своей историей пережитого…Но зато, когда они видят, что их встречают свои и говорят с ними на родном языке, им становится спокойнее и они немного расслабляются.
Ты собираешься в Киев, проведать мужа, сына, маму?
Да, конечно собираюсь – зимой точно поеду. Очень хочу их увидеть, безумно соскучилась. Мама моя приезжала к нам, правда, побыла полторы недели и поехала обратно домой в Киев. В советские времена она мечтала здесь побывать. Эстония была для нее сказочной и далекой страной, куда никто не доезжал. И когда сын выбрал Эстонию, как страну для временного проживания во время войны, она очень поддержала его выбор. У него на самом деле даже темперамент эстонский: ему нравится этот климат, он сам по себе не торопливый, как и все эстонцы, то есть, он отлично вписался в эстонскую среду. Тем более, маленький город – это всегда больше возможностей. Я вернусь со временем в Украину, это решено, а сын пока останется. У него учеба и ему еще 2 года точно быть здесь.
Как ты думаешь, твоя нынешняя работа в социальном департаменте пригодится тебе в Киеве?
Я была финансовым менеджером в строительной компании. Но сейчас, как ты понимаешь, стройка вся стоит и возвращаться нет смысла. Работа здесь для меня абсолютно новая, но я с радостью это делаю, потому что чувствую потребность. Люди продолжают прибывать и им нужна помощь. Я сейчас прохожу курс „Особенности работы с беженцами и переселенцами“. Его ведут киевские психологи, которые работали еще в 2014 году с людьми, бежавшими из восточных регионов страны, когда там началась война. Они собрали грузинский опыт и опыт других стран и международных организаций.
Этот курс помогает мне лучше разобраться в себе и понять других. Психика человека реагирует в момент стресса по-разному, поэтому все, что с нами происходит на этом этапе - нормально. А дальше нужно самостоятельно (80% людей справляются сами) или с помощью психологов восстанавливать внутреннее равновесие. Когда попадаешь в другую страну, осознанно выбранную для жизни, или приехав на экскурсию, ты впитываешь в себя все окружающее, стремишься узнать и увидеть больше, радуешься этому. Но в условиях, когда тебя заставили уехать, ты мыслями еще там, в недавно стабильном и понятном мире и одновременно в пережитом кошмаре. Первое чувство - ты в безопасности, однако потом ты понимаешь, что все это как в анекдоте про шарики „не радует“. Не хочется ничего: ни учить язык, ни знакомиться, такой внутренний протест. И в этот момент нужно помочь себе.
Но как это сделать? Мне кажется, это совсем не просто…
На своем опыте и на опыте этих курсов, могу посоветовать просто жить сегодняшним днем и пытаться маленькими шажками и маленькими радостями восстанавливать себя потихоньку. Есть такое упражнение: в течение 7 дней нужно делать 7 фото о той жизни, которая происходит вокруг тебя, научиться заново замечать ее и принять то, что она продолжается. Много гулять, двигаться, заниматься спортом, общаться с другими людьми. Не замирать. И особое внимание обратить на детей. Их психике особенно сложно справляться в одиночку. Поэтому им нужно уделять как можно больше внимания, а при необходимости обращаться к психологу. В центре беженцев есть психологи, готовые бесплатно оказать помощь.
Я знаю, что, кроме работы, ты находишь время путешествовать по Эстонии. Расскажи, что ты здесь уже успела посмотреть и что произвело впечатление?
Наши друзья из Эстонии, о которых я уже рассказала выше, очень сильно помогали нам с разными вопросами: это были и бытовые моменты, и вопросы адаптации, и всякого рода сложности, которые возникали с государственными структурами. Но кроме этого, они взяли себе за цель показать нам Эстонию. Они большие патриоты своей страны - еще в Албании они меня удивили рассказами о том, как они сохранили эстонский язык в обиходе, при том, что долгое время страна находились под оккупацией советской власти. Благодаря им мы увидели и самое глубокое озеро, и самую высокую гору.
Почти все самое-самое мы здесь посмотрели, только вот в Нарву еще не доехали. Очень красивый город Вильянди! Моя мама сказала, что это то место в Эстонии, где бы она жила. В Пярну мы сходили в художественный музей – очень советую, если вы еще не были там! Валга, Южная Эстония, Пярну, Тарту, острова Саарема, Муху, Аэгна, водопады, деревня капитанов Кясму, заповедники, болота. Эстония своеобразна и прекрасна по-своему.
Я восхищаюсь людьми, которые изучают то место, где они живут. Даже если это временно, или просто путешествие на выходные. Для меня всегда на втором месте – шоппинги и рестораны, прежде всего это сам город, архитектура, музеи…
Мы с сыном обошли практически все музеи. Вот только в музее КГБ, который в Виру центре не были. А в музее оккупации, кстати, стоят сетки маскировочные, которые мы плетем для наших ЗСУ – приходи поучаствуешь!
С удовольствием! Я знаю, что сетки приходят плести даже русские. И ты говорила, что рядом с вами на вокзале работают волонтеры-россияне. Расскажи, как происходит ваше общение? Вообще, поддерживаешь ли ты здесь коммуникацию с русскими?
У меня сын поругался со своими подружками, только потому что он собирался пойти работать здесь на русскоязычное радио, чтобы таким образом вести войну на информационном фронте. Они перестали с ним общаться, сказали: „ты что, врага развлекать собираешься“? Конечно, нет! Но есть русские, например, волонтеры, которые работают рядом с нами днями и ночами. Недалеко от нас в Старом городе живут наши друзья - Оля и Юра. Они из Питера, но давно уже живут в Эстонии. У Юры дальние корни украинские и он в душе ощущает себя больше украинцем, чем русским. Мы подарили ему футболку „Русский военный корабль иди на х.й“ и он гордо ее носит. А Оле презентовали сердечко цвета украинского флага. Эта пара участвует во всех украинских митингах, с утра до ночи смотрят новости, страшно переживают за Украину и очень нас поддерживают! Мы очень часто ходим к ним в гости, и один раз они попросили сына почитать что-то на украинском языке. Он прочитал Тютюнника, и это было так красиво и трогательно, что они расплакались… Для меня это тоже было открытие, что сын знает этого украинского писателя и что умеет так выразительно читать.
Кирилл меломан, и у него много русских друзей, которые, как и он увлекаются музыкой. Один парень - он, кажется, из под Питера - начал учить украинский язык после начала войны и попросил сына разговаривать с ним на украинском. Так что, да мы общаемся с некоторыми русскими, и здесь главный критерий - ты за или активно против, воздержавшихся и не интересующихся политикой сейчас для нас нет!
А если бы твой сын решил пойти защищать родину, ты бы одобрила такое его решение?
Конечно, я не смогла бы ему запретить и не стану этого делать. Наверное, я бы сошла с ума в одиночку, но не за что не стала бы платить деньги, чтобы вывезти его из страны. К нам, кстати, приходил глава Ассоциации украинских организаций в Эстонии, кажется, Владимир его зовут, и рассказывал, что они эвакуационными автобусами, которыми привозили женщин и детей из Украины, в обратном направлении отправляли очень много наших мужчин из Польши и из Эстонии. Они захотели вернуться на родину, чтобы идти ее защищать и воевать. Поэтому если мой сын решит – я приму его выбор. Например, мой старший сын, не смог бы пойти воевать и убивать кого-то, но он сказал, что готов работать медиком и спасть людей.
Таллинн, это конечно не Киев. Мне, например, не хватает, мегаполиса, но я очень полюбила его за уют и комфорт. А ты смогла бы променять Киев на Таллин?
Да, мне тоже не хватает размаха и огней большого города. Поэтому мы иногда с сыном выезжаем в Хельсинки или Стокгольм. Но с другой стороны, в Киеве надо полтора часа чтобы добраться куда-то, а здесь все близко, на расстоянии вытянутой руки.
Я полюбила Таллинн – он принял, обогрел, и много дал нам! А еще я не перестаю любоваться Старым городом и небом! Когда из окна видишь эти башни, стены, и особенно когда туман – Старый город выглядит потрясающе и таинственно. И запах этот, который идет из дымоходов старых деревянных домиков. Это просто фантастика! У нас пятый этаж, и там такие виды на закат – прямо писанная картина. Я часто сижу смотрю на это все и отдыхаю сердцем.
Последний вопрос, который задаю всем своим визави - что ты посоветуешь тем нашим соотечественникам, которые решили оставаться здесь в Эстонии?
Адаптироваться, интегрироваться, учить язык и уважать традиции и устои. Нужно понимать, что у эстонцев другой менталитет. Был такой случай: мы как-то приехали отдыхать с эстонскими друзьями, это было ночью, и наша хозяйка забыла нам оставить ключ. Мы долго ходили ее искали. Я увидела свет в соседнем доме и разбудила хозяйку. Она открыла и извинилась, но эстонцы говорят, мы бы никогда не будили чужого человека в такое время суток, лучше бы спали на улице. То есть, они другие. Но нужно это понимать и принимать чужие законы. Нужно учить язык, знакомиться со страной, посещать всевозможные мероприятия. У тебя, кстати, нет знакомых флористов здесь? Я мечтаю привезти в Украину цветы, которые растут в Эстонии. У нас нет таких, я хожу их рассматриваю и восхищаюсь. Хочу вот этот разноцветный вереск дома в Киеве высадить. Я писала уже много раз в различные группы в Facebook, что я готова за какое-то вознаграждение или помощь в саду перенять опыт, но пока никто не откликнулся…
А мы напишем об этом в этом интервью и я уверена, кто-то обязательно отзовется!