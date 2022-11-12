„Мне хотелось быть полезной украинцам, а не просто где-то спокойно печь пирожки“: украинка рассказала, как устроилась работать в социальный департамент

С Таней мы познакомились на экскурсии по Старому городу. Она сразу привлекла мое внимание: спокойная, самоуверенная, с очень пытливым и глубоким взглядом. Она была не одна, а вместе со своим сыном. Потом мы разговорились и начали обмениваться информацией, кто где уже успел побывать в Эстонии. Из рассказа Тани я поняла, что она любит путешествовать и познавать новые места – эстонская земля не стала исключением и в этом наши интересы очень совпали. Потом выяснилось, что мы с ней приехали из одного города - Киева и что нас здесь объединяет волонтерство и желание помочь. Танина работа в Таллинне тоже связана с оказанием помощи украинцам в Эстонии. Говорит, что если бы не работала и не волонтерила, долго бы отходила от всего, что случилось с началом войны. Мы встретились с Таней на площади Вабадузе, где часто бывали вместе на митингах в поддержку Украины и поговорили обо всем по порядку. О чем именно – читайте в этом интервью ниже!

Таня: Когда началась война мы с мужем были в Карпатах. У меня двое детей – старшему 22 года, младшему 19 лет и они в это время были дома в Киеве. Позвонил мой брат и сказал: Таня по нам стреляют. Это было в полшестого утра. Я не могла поверить, как наверное, и все мы, в то что это случилось, но и мы срочно решили возвращаться домой. Нашли наших детей в бомбоубежище с бабушкой. И первые три дня было очень страшно. Муж записался в терооборону, младшего сына я не могла забрать, потому что он уже подлежит мобилизации и не хотел уезжать. У старшего сына была сложная операция на позвоночнике полгода назад. Ему нужна была консультация и реабилитация, а наш врач нейрохирург ушел на фронт оперировать раненных. Поэтому было принято сложное решение, что мы выезжаем вдвоем, а другие члены семьи остаются. Сначала мы поехали во Львов к родственникам на две недели, а потом случайно вышел на связь наш друг поляк Оло - прекрасный человек. Жена у него украинка, да и сам он по бизнесу был тесно связан с Украиной. Когда началась война, он собрал команду бизнесменов, и они за свои деньги все это время по сегодняшний день, как только деоккупируют какой-то украинский город, везут туда гуманитарку. Вот он нас и вывез со Львова в Польшу. Пару недель мы побыли в Варшаве, работали волонтерами на вокзале, потом кинулись искать работу, квартиру. Это было сложно… Решили, что надо двигаться куда-то дальше. Сын захотел поступать учиться. Пару лет назад он был на экскурсии в Таллине и сказал мне: я хочу в Таллинн! Я удивилась, но согласилась. Когда-то давно, когда он поступил на бюджетное обучение в Университет Шевченко (киевский ВУЗ) я сделала ему подарок и мы поехали на отдых в Албанию. Там случайно и очень неожиданно встретили эстонцев Катри и Пеепа и познакомились. И когда сын выбрал Таллинн, я решила позвонить этой паре. Они обрадовались звонку и начали настойчиво звать нас в Эстонию: приезжайте, мы все поможем, обо всем позаботимся. Не было шансов не согласиться. Эвакуационный автобус привез нас из Варшавы в Таллинн. Сначала нам выделили социальное жилье и мы поселились на улице Вене в отеле „Три короны“ в Старом городе. Это был очень маленький отель, с крошечными комнатами. Но когда мы вышли прогуляться в Старый город и попали на маленькую улицу Katariina käik, то просто очутились в сказке!