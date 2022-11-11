Миф о непобедимости почти разрушен. Что осталось от Черноморского флота России?

Кроме того, весной и летом сообщалось об ударах по российским кораблям „Новочеркасск“, „Цезарь Куников“, „Василий Бех“ и „Всеволод Бобров“, дислоцированным в Черном море.

А наиболее болезненным ударом стало затопление флагмана „Москва“, которое произошло в апреле. Скорее всего, корабль был поражен двумя украинскими ракетами „Нептун“.

Череда поражений Черноморского флота началась фактически с первых недель вторжения России в Украину. Его единственной победой можно назвать разве что захват острова Змеиный 24 февраля, но и тот в конце июня был у России отбит.

По их мнению, Черноморский флот, как загнанный зверь, ранен, но все еще опасен. А если пользоваться боксерской терминологией, противник Украины находится пока в нокдауне, но не в нокауте.

Впрочем, другие эксперты призывают не торопиться с выводами.

„Тот факт, что корабли этого флота повреждены Украиной, и он лишился почти всех военно-морских сил, свидетельствует об отсутствии у России таких базовых возможностей, как защита портов, разведка и точная оценка возможностей противника“, - добавляет корреспондент издания NavalNews , отставной офицер ВМС Турции Тайфун Озберк.

Многие украинские и международные эксперты поспешили заявить, что с Черноморским флотом России покончено, он не сможет оправиться от такого удара.

Усилить свой флот в Черном море Россия не может - Турция с начала войны не пропускает туда ее военные корабли.

Несмотря на заявления Кремля о „минимальных потерях“, вероятнее всего, удар пришелся по флагману Черноморского флота России, фрегату „Адмирал Макаров“ и еще нескольким судам.

Заявление Зеленского стало реакцией на снижение числа ракетных ударов по украинским городам со стороны Черного моря, которое наблюдается в последнее время. Этому предшествовал дерзкий удар авиационных и морских беспилотных аппаратов по военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

Что касается фрегата, то это 125-метровый корабль, имеющий пусковую установку на 8 крылатых ракет, зенитно-ракетный комплекс, торпедное вооружение и артиллерийскую установку. Он также может нести на борту военный вертолет.

Речь идет о фрегате „Адмирал Эссен“ и двух корветах типа „Буян-М“ (проект 21631).

„У них теоретически сейчас есть 11 кораблей, которые могут стрелять „Калибрами“, - отмечает Рыженко, - но фактически к этому сейчас готовы только три надводных корабля“.

Рыженко указывает на то, что недавно в Севастополь из своего пункта базирования, Новороссийска, прибыли две боеспособные подлодки проекта 06363 (в общей сложности в Черноморском флоте есть шесть таких субмарин), которые могут запускать крылатые ракеты. Но и это еще не все.

Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал BBC News Украина, что уменьшение ракетных пусков в последние дни связано со сложными погодными условиями в Черном море. А носители „Калибров“ у российского флота еще есть, в частности, на подлодках.

Но можно ли говорить, что Украина уже обезопасила себя от ударов с моря?

„Все чаще поступают сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель „Калибров“. Это очень весомый результат, который обеспечили наши защитники“, - подчеркнул Владимир Зеленский 6 ноября.

После удара по севастопольской базе Черноморского флота, число ракетных пусков из ее акватории снизилось.

По данным BBC News Украина, он получил существенные повреждения именно во время нападения беспилотников на севастополь скую бухту утром 29 октября. Именно этот фрегат был одним из носителей крылатых ракет „Калибр“, которыми регулярно обстреливали украинские города.

Но в этой статистике нет последней „добычи“ - нового флагмана Черноморского флота, заменившего „Москву“, фрегата „Адмирал Макаров“.

По состоянию на 9 ноября генштаб ВСУ сообщает об уничтожении 16 российских катеров и кораблей.

В результате это привело к смене командующего Черноморским флотом в середине года.

„Поэтому говорить, что боеспособность Черноморского флота критически снизилась, нельзя. Я слышал информацию, что она упала на 70%. Но нет, она настолько не снизилась“, - говорит Рыженко - да, боеготовность снизилась, но не до того уровня, чтобы на Черноморский флот не обращать внимания“.

Кроме того, еще в строю остаются 8 кораблей, стреляющих не „Калибрами“, а старыми советскими ракетами. Есть также десантные и противолодочные корабли, имеющие зенитно-ракетные комплексы.

Надводные корабли могут суммарно запустить 24 ракеты, а субмарины - 12, то есть в общей сложности возможен залп 36 „Калибров“ по Украине со стороны Черного моря.

То есть у России в Черном море на данный момент есть три корабля и три подлодки, способные осуществлять запуски крылатых ракет.

„Это довольно странно, потому что без „Калибров“ этот корабль превращается фактически в крупный буксир“, - не скрывает своего удивления Рыжов.

Конструктивно там можно разместить пусковые установки „Калибр“, отмечает эксперт, но до сих пор не было информации о том, чтобы это было осуществлено на практике.

Также есть 4 патрульных корабля, например, „Василий Быков“. Это 90-метровый корабль с артиллерией, ракетным вооружением и вертолетной площадкой.

Остальные корветы типа „Буян-М“ тоже небоеспособны. Один поврежден, второй находится в Средиземном море.

„Другие корабли не в том состоянии, чтобы наносить удары, - отмечает он. - „Адмирал Макаров“ поврежден, хотя и не фатально, но ему нужен ремонт. Еще один фрегат, „Адмирал Григорьевич“, находится в Средиземном море“.

Это, по мнению, капитана Рыженко, единственные надводные корабли, которые могут представлять опасность.

Корабли проекта „Буян-М“, например, ракетные корветы „Вышний Волочёк“ и „Орехово-Зуево“, имеют длину около 74 м, тоже несут на своем борту 8 „Калибров“, артустановки и зенитно-ракетные комплексы.

„Адмирал Эссен“ - относительно новый корабль в составе Черноморского флота, он был спущен на воду в ноябре 2014 года.

Главным фактором, сдерживающим российские удары по этому коридору, остается позиция Турции. Анкара всячески поддерживает идею безопасности и продления срока действия „зерновой инициативы“ еще на год. По мнению эксперта, Россия вряд ли готова и политически, и в военном отношении противостоять Турции в этом вопросе.

„Они (Россия - Ред.) имеют много возможностей атаковать „зерновой коридор“. Они могут делать это с применением и ракет, и торпед, и мин, и авиации. Кстати, они регулярно отправляют туда свою авиацию, очевидно, для „инспектирования“ коридора“, - объясняет Рыженко.

Другое дело - „зерновой коридор“. Это безопасный маршрут движения судов из пролива Босфор в украинские порты через западную и северо-западную части Черного моря. Он открылся в конце июля и должен был работать до 22 ноября. Но после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота Кремль объявил о приостановке своего участия в этом „коридоре“. Правда, через пару дней Москва сменила свою позицию.

„Они способны высадить десант, но оперативные условия им этого не позволяют из-за ситуации на фронте и наличия у Украины противокорабельных систем“, - резюмирует Рыженко.

Еще одна предпосылка для успеха такой операции - господство в воздухе - тоже российскими войсками не обеспечена из-за существенного усиления украинской ПВО.

Они могут быть успешными, когда десант поддерживают войска на суше, а Россия за последние месяцы не только не приблизилась к взятию Николаева или Одессы, но и, наоборот, отступает с Херсонского направления.

Однако самое главное препятствие для российских десантных операций - это их нецелесообразность на данном этапе войны.

Нейтрализовать их Россия пытается ударами ракет, например Х-59. Именно этими крылатыми ракетами еще советского производства, запускаемыми с бомбардировщиков, российские войска чаще всего атакуют черноморское побережье Украины.

Вывод из строя флагманов флота негативно отразилось на морально-психологическом состоянии военных моряков, говорит эксперт. Однако Черноморский флот все еще достаточно опасен. В частности, не следует полностью исключать угрозу высадки десанта в Одесской области.

„Такой вариант точно есть, и он уже был применен, когда в Новороссийск отвели часть десантных кораблей. А подлодки уже там штатно находятся, там место дислокации штаба 4-й бригады подлодок“, - говорит Рыженко.

Именно сюда, уверены эксперты, Россия может перебазировать корабли Черноморского флота, чтобы уберечь их от украинских ударов.

Это город в Краснодарском крае России в 700 км от Одессы и в 400 км от Севастополя, который имеет военно-морскую инфраструктуру.

Но где еще могут укрыться российские корабли? Очевидный вариант - порт Новороссийска.

Впрочем, недавняя атака беспилотников на севастопольскую военно-морскую базу в аннексированном Крыму показала, что и сама база не может считаться полностью безопасной.

„Это для них гораздо опаснее“, - отмечает капитан первого ранга в отставке. - Если неудачный пуск ракеты произойдет в открытом море, она просто упадет в воду. Если же они будут пускать „Калибры“, например, из Южной бухты Севастополя, то ракеты могут упасть на жилую застройку города или даже на штаб Черноморского флота“.

Павел Лакийчук же считает, что российский флот вообще не может выходить с территории военно-морской базы и вести оттуда стрельбы.

Сейчас, по словам Рыженко, российские корабли стараются не выходить далеко из бухты Севастополя, а их боевые позиции развернуты сразу за боновыми заграждениями гавани.

„Потери от гибели этих кораблей превышали возможный успех от их применения, - пояснил эксперт BBC News Украина. - То же самое происходит и с Черноморским флотом: вроде бы сила есть, но ее приходится прятать“.

Опасаясь потерять ценные и большие по размерам корабли, немцы практически не использовали их в сражениях и держали в портах.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики „Стратегия ХХІ“, бывший морской офицер Павел Лакийчук сравнивает эту ситуацию с положением тяжелых немецких линкоров во время Второй мировой войны.

Действия Украины на Черном море, в том числе ракетные удары, заставили российский флот отступить подальше от одесского побережья и „спрятаться“ в бухтах Севастополя.

Павел Лакийчук соглашается с ним, но отмечает, что база в Новороссийске не в том состоянии, чтобы принять все корабли Черноморского флота.

„Не исключаю такую возможность. Но весь Черноморский флот передислоцировать в Новороссийск они не смогут. Там военная гавань значительно меньше, чем в Севастополе“, - отмечает эксперт.

Беспилотники вместо кораблей

По мнению Navy Lookout, успех удара украинских беспилотных надводных и летающих аппаратов по военно-морской базе России наглядно продемонстрировал, что российские военные корабли даже в своих гаванях не могут рассчитывать на безопасность. Это касается и более ценных подводных лодок, и уже появились сообщения о восстановлении военно-морской базы советских времен в Балаклаве, которая включает подземное укрытие для подлодок.

На фоне этого успеха президент Украины Владимир Зеленский уже объявил, что Украина начинает сбор средств для создания флота морских беспилотников.

„Как это работает, все уже видели“, - недвусмысленно намекнул он на случившееся в Севастопольской бухте.

Российские власти, впрочем, тоже заявили, что создают „армию надводных и подводных дронов“ и планируют сделать это быстрее противника.

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что этот вопрос согласован с президентом России Владимиром Путиным.

„Товарищ Зеленский заявил, что он армию дронов собирается делать. Нам такую армию нужно сделать быстрее и приложить все усилия“, - отметил Развожаев 7 ноября.

Производство беспилотников вроде бы готовы запустить на севастопольском заводе имени Серго Орджонинкдзе. В свою очередь Андрей Рыженко считает, что на создание флотилии беспилотников Украине нужно 2-3 месяца, но это при условии, что аппараты будут куплены или предоставлены партнерами.

По его словам, у Украины есть и квалифицированные инженеры, и технологические возможности для создания дронов, но она ограничена во времени.

„На это нужно время. А у нас нет времени на технические эксперименты, - говорит эксперт. - Я бы в краткосрочной перспективе просто купил бы уже готовые аппараты, а в среднесрочной уже думал бы над вопросом собственного производства этих дронов“.

Ну а пока что „страна без флота“, как называют Украину западные эксперты, побеждает военно-морские силы противника за счет изобретательности и смелости. И разрушает мифы о „непобедимости“ российского флота.