Выборы в США: почему не произошло республиканской „красной волны“

На протяжении нескольких недель социологические агентства и комментаторы предупреждали о „красной волне“ - электоральном триумфе республиканцев и полном поражении Джо Байдена и демократов. Однако к утру среды стало ясно, что „цунами“, на которое надеялись республиканцы, на выборах не случилось.

Партия добилась скромных успехов, и есть вероятность, что она получит контроль над Палатой представителей, но за контроль над Сенатом идет интенсивная борьба, а демократы добились большего, чем ожидалось. Почему?

Дело было не только в экономике

Инфляция и экономика, хотя и были одними из самых важных для избирателей проблем, не так сильно повлияли на результаты демократов, как того боялись в самой партии.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что экономика США, хотя ее рост и замедлился, остается в сравнительно здоровом состоянии. Она по-прежнему растет, хотя растут и цены, и уровень безработицы остается сравнительно низким.

„Люди не в восторге от экономики, но их не увольняют, и это в последние предвыборные недели вывело на первый план другие вопросы, такие как право на аборт, миграция, „большая ложь“ справа“, - говорит вице-президент социологической службы Ipsos Крис Джексон.

При этом отношение к экономическим вопросам отражает поляризацию в стране.

Демократы в этом году делали несколько более мрачные, чем обычно, прогнозы, но их взгляд все же более позитивный, чем у республиканцев и независимых политиков. На их взгляд такие вопросы как перемена климата, расизм и право на аборт, важнее.

Сторонники Дональда Трампа высказывались именно по этим вопросам, придавая их обсуждению новый импульс, и тем самым мотивируя электорат демократов голосовать активнее.

„Я могу сказать, что в нынешнем электоральном цикле республиканцы, и особенно сторонники Трампа, не могли сменить тактику и позволить инфляции или экономике доминировать в повестке, что, возможно, принесло бы республиканцем большую выгоду“, - говорит Джексон.