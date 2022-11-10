В Кохтла-Ярве названа кандидатура нового мэра

Новая коалиция состоит из депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания от Социал-демократической партии, Центристской партии и избирательного союза „Рестарт“, которых не подозревают в коррупции. У новой коалиции минимальный перевес, то есть 13 мест в горсобрании, в котором работают 25 депутатов.