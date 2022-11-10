В Кохтла-Ярве названа кандидатура нового мэра(1)
В Кохтла-Ярве уже две недели создают новую правящую коалицию. В четверг вечером начался очередной тур коалиционных переговоров, пишет rus.err.
Новая коалиция состоит из депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания от Социал-демократической партии, Центристской партии и избирательного союза „Рестарт“, которых не подозревают в коррупции. У новой коалиции минимальный перевес, то есть 13 мест в горсобрании, в котором работают 25 депутатов.
Во время очередного тура „Рестарт“ представит кандидата на пост мэра - проектного руководителя Вируской тюрьмы Вирве Линдер.
Коалиционный договор стороны хотят подписать до внеочередного заседания горсобрания, которое пройдет в понедельник, 14 ноября. На нем планируется избрать председателя горсобрания. Состав горуправы депутаты намерены утвердить на заседании горсобрания 24 ноября.