Новости Ида-Вирумаа
10.11.2022, 21:02

В Кохтла-Ярве названа кандидатура нового мэра

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Кохтла-Ярве
Кохтла-Ярве
ФОТО: DMITRI FEDOTKIN | Delfi Meedia

В Кохтла-Ярве уже две недели создают новую правящую коалицию. В четверг вечером начался очередной тур коалиционных переговоров, пишет rus.err.

Новая коалиция состоит из депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания от Социал-демократической партии, Центристской партии и избирательного союза „Рестарт“, которых не подозревают в коррупции. У новой коалиции минимальный перевес, то есть 13 мест в горсобрании, в котором работают 25 депутатов.

Во время очередного тура „Рестарт“ представит кандидата на пост мэра - проектного руководителя Вируской тюрьмы Вирве Линдер.

Коалиционный договор стороны хотят подписать до внеочередного заседания горсобрания, которое пройдет в понедельник, 14 ноября. На нем планируется избрать председателя горсобрания. Состав горуправы депутаты намерены утвердить на заседании горсобрания 24 ноября.

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