Европейский парламент поддержал вступление Хорватии в Шенген

Это решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, еще 25 воздержались. Теперь Совет Евросоюза должен принять окончательное решение о принятии Хорватии в зону Шенгена, проголосовав за это единогласно.

В Европарламенте призвали Загреб сообщить Совету о том, как Хорватия обеспечивает безопасность внешних границ ЕС, а Еврокомиссию — проверить реализацию этих условий.

По словам члена Европарламента от Португалии, вице-президента Европейской народной партии Пауло Ранжела, Хорватия соблюдает все необходимые для вступления в Шенген обязательства. „Комиссия и Совет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Европейский парламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти к концу этого года“, — заявил Ранжел.

Европейский парламент давно выступает за расширение Шенгенской зоны безвизового режима, которая сегодня включает 26 государств (все государства — члены ЕС, за исключением Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, и четыре ассоциированные страны, не входящие в Евросоюз, — Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

Хорватия вошла в ЕС в 2013 году. Процесс вступления страны в Шенгенскую зону начался в 2016-м.

1 января следующего года Хорватия также станет членом еврозоны и откажется от национальной валюты (куны, которая стоит около €0,13) в пользу евро.