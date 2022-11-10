Команда Навального выпустила расследование „Как Суровикин зарабатывает на войне“. Оно связывает генерала с компанией друга Путина, работающей в Сирии

Сергей Суровикин — командующий российской группировкой в Украине, который ранее командовал войсками РФ в Сирии. Его жена Анна Суровикина в середине 2000-х стала соучредительницей фирмы „Аргус СФК“. Бизнес-партнером жены генерала была Анастасия Мишарина — дочь заместителя министра транспорта РФ, а позднее стал губернатором Свердловской области.

В 2011 году Леонид Волков — один из ближайших сотрудников Навального, который на тот момент был депутатом городской думы Екатеринбурга, — обвинил „Аргус СФК“ в незаконном получении льгот; позднее суд потребовал опровергнуть эти заявления.

Как сообщает команда Навального, фирма „Аргус СФК“ продолжает работать до сих пор, хотя в ней сменились собственники. Как минимум с 2018 года „Аргус СФК“ была убыточной. Но в 2020-2021 годах она получила 104 миллиона рублей в виде займов от „СТГ Логистики“ — дочерней структуры „Стройтрансгаза“ миллиардера Геннадия Тимченко, получившей разрешение на добычу фосфатных руд в Сирии. Эти займы „Аргус СФК“ к текущему моменту не отдала, утверждают соратники Навального.

Структуры Тимченко начали восстанавливать добычу на месторождениях фосфатов Эш-Шаркия и Хнейфис летом 2017 года. В декабре того же года Суровикин, который был командующим российскими войсками в Сирии, лично докладывал президенту РФ об освобождении двух месторождений фосфатных руд. Команда Навального предполагает, что российские военные также принимали участие в обеспечении безопасного вывоза фосфатов из Сирии.

Сергей Суровикин известен как сторонник тактики массированных неизбирательных ударов по инфраструктуре. Он был назначен командующим группировкой росийских войск в Украине 8 октября — в день взрыва на Крымском мосту. С 10 октября российская армия стала регулярно обстреливать энергетические объекты Украины.