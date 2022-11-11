В Ласнамяэ начались ландшафтные работы в зеленой зоне Катлери-Паасику(2)
На этой неделе началось осуществление проекта ландшафтной архитектуры в зеленой зоне Катлери-Паасику. Проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей.
„Этот год был сложным для всех инвестиционных работ - некоторые из них подорожали, другие были отложены. Однако приятно видеть, что начались не только крупные дорожно-строительные работы, но и ряд более мелких проектов по озеленению, например, долгожданное обновление зеленых насаждений на семейной игровой площадке Паасику. Эти работы мы успеем завершить до наступления зимних морозов, а в следующем году, в год Зеленой столицы, мы планируем высадить много новых деревьев по всему городу“, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко отметила, что как на дворовых встречах, так и в рамках проекта народного бюджета от местных жителей поступил ряд различных решений для зеленой зоны Катлери-Паасику. В ходе совместного обсуждения было принято решение сохранить высокие насаждения рядом с детской площадкой и сделать лужайки вокруг нее более уютными, добавив фруктовые деревья и другие растения.
На семейной игровой площадке планируется высадить три клена, которые защищали бы посетителей площадки от летнего солнца. Для того чтобы закрыть вид на расположенную к западу от территории проекта парковку на участке Паасику, 1 и обеспечить декоративное „обрамление“ парковой зоны, предполагается высадить сербские ели и клены гиннала чередующимися группами по краю автостоянки. Кленами также планируется разбавить растущие вдоль улицы Катлери лиственницы. С другой стороны по просьбе жителей будет разбит фруктовый сад, где все желающие смогут угоститься зреющими плодами.
План озеленения предусматривает высадку самых разных декоративных и плодовых деревьев, включая ели, различные сорта яблонь, груш и вишен, а также ягодных кустарников, в частности кустов красной, белой и черной смородины. Всего будет посажено 37 лиственных и 9 хвойных деревьев, а также 54 фруктовых дерева и 39 ягодных кустарников.
Помимо новых насаждений на зеленой территории вдоль имеющихся тропинок были спроектированы пешеходные дорожки, наиболее часто используемые участки которых будут вымощены бетонной плиткой. Дополнительные пешеходные дорожки, которые будут проложены между зонами высадки фруктовых деревьев и ягодных кустарников, покроют мелкозернистым гранитным щебнем.
Работы выполняет Minuaed OÜ по поручению Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Начатые подготовительные работы планируется завершить в ноябре. Помимо проведения работ запланировано также и последующее обслуживание новых насаждений.