В Ласнамяэ начались ландшафтные работы в зеленой зоне Катлери-Паасику

„Этот год был сложным для всех инвестиционных работ - некоторые из них подорожали, другие были отложены. Однако приятно видеть, что начались не только крупные дорожно-строительные работы, но и ряд более мелких проектов по озеленению, например, долгожданное обновление зеленых насаждений на семейной игровой площадке Паасику. Эти работы мы успеем завершить до наступления зимних морозов, а в следующем году, в год Зеленой столицы, мы планируем высадить много новых деревьев по всему городу“, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко отметила, что как на дворовых встречах, так и в рамках проекта народного бюджета от местных жителей поступил ряд различных решений для зеленой зоны Катлери-Паасику. В ходе совместного обсуждения было принято решение сохранить высокие насаждения рядом с детской площадкой и сделать лужайки вокруг нее более уютными, добавив фруктовые деревья и другие растения.

На семейной игровой площадке планируется высадить три клена, которые защищали бы посетителей площадки от летнего солнца. Для того чтобы закрыть вид на расположенную к западу от территории проекта парковку на участке Паасику, 1 и обеспечить декоративное „обрамление“ парковой зоны, предполагается высадить сербские ели и клены гиннала чередующимися группами по краю автостоянки. Кленами также планируется разбавить растущие вдоль улицы Катлери лиственницы. С другой стороны по просьбе жителей будет разбит фруктовый сад, где все желающие смогут угоститься зреющими плодами.

План озеленения предусматривает высадку самых разных декоративных и плодовых деревьев, включая ели, различные сорта яблонь, груш и вишен, а также ягодных кустарников, в частности кустов красной, белой и черной смородины. Всего будет посажено 37 лиственных и 9 хвойных деревьев, а также 54 фруктовых дерева и 39 ягодных кустарников.