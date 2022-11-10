Артур Котенко завершает карьеру: он забивал голы, становился лучшим в Беларуси и выйдет на прощальный матч в основе

„Несколько месяцев в воздухе витала мысль, что, может быть, стоит завершить карьеру профессионального игрока и сосредоточиться на тренерской работе. Клуб также хочет немного обновить вратарскую линию, а это то, что нужно для молодежи, которая получит свой шанс. Клуб видит, что нужно развивать молодежь“, — сказал Котенко RusDelfi.

Котенко защищал ворота основной эстонской сборной по футболу в 27 играх. За свою клубную карьеру он стал четырехкратным чемпионом Эстонии с „Левадией“ и обладателем кубка Беларуси в составе солигорского „Шахтера“. Он также играл в Норвегии, на Кипре, в Азербайджане и Финляндии.

Исполняющий обязанности главного тренера „Левадии“ Никита Андреев подтвердил, что выпустит Котенко в стартовом составе в дерби против „Флоры“ послезавтра. Это матч последнего тура чемпионата Эстонии, „Флора“ уже завоевала титул, а „Левадия“ заняла второе место. Для Котенко это 255-й матч Высшей лиги чемпионата Эстонии.

Котенко более 20 лет играл на профессиональном уровне, в течении которых успел поиграть в Финляндии, Норвегии, Кипре. „Пик моей карьеры был в составе „Шахтёра“ из города Солигорск, где я признавался лучшим вратарем чемпионата Беларуси“, — признался Котенко репортеру RusDelfi.



Учитывая обширную географию его выступлений в разных клубах, Котенко рассказал, где была, самая серьезная конкуренция и где понравилось больше всего: „Больше всего мне понравилось в Норвегии и там была сильная конкуренция. Там была отличная инфраструктура, у всех клубов хорошие стадионы, базы, много болельщиков приходило на игры. Там играл легендарный вратарь сборной Норвегии Томас Мюре. Я конкурировал с сильным вратарем Кристианом Нихтом. Я очень многому у него научился. Этот чемпионат мне много подарил эмоций“.