Артур Котенко завершает карьеру: он забивал голы, становился лучшим в Беларуси и выйдет на прощальный матч в основе(1)
Вратарь „Левадии“ Артур Котенко (41) на сегодняшней пресс-конференции заявил, что в субботу матч против „Флоры“ будет для него последним в профессиональной карьере.
„Несколько месяцев в воздухе витала мысль, что, может быть, стоит завершить карьеру профессионального игрока и сосредоточиться на тренерской работе. Клуб также хочет немного обновить вратарскую линию, а это то, что нужно для молодежи, которая получит свой шанс. Клуб видит, что нужно развивать молодежь“, — сказал Котенко RusDelfi.
Котенко защищал ворота основной эстонской сборной по футболу в 27 играх. За свою клубную карьеру он стал четырехкратным чемпионом Эстонии с „Левадией“ и обладателем кубка Беларуси в составе солигорского „Шахтера“. Он также играл в Норвегии, на Кипре, в Азербайджане и Финляндии.
Исполняющий обязанности главного тренера „Левадии“ Никита Андреев подтвердил, что выпустит Котенко в стартовом составе в дерби против „Флоры“ послезавтра. Это матч последнего тура чемпионата Эстонии, „Флора“ уже завоевала титул, а „Левадия“ заняла второе место. Для Котенко это 255-й матч Высшей лиги чемпионата Эстонии.
Котенко более 20 лет играл на профессиональном уровне, в течении которых успел поиграть в Финляндии, Норвегии, Кипре. „Пик моей карьеры был в составе „Шахтёра“ из города Солигорск, где я признавался лучшим вратарем чемпионата Беларуси“, — признался Котенко репортеру RusDelfi.
Учитывая обширную географию его выступлений в разных клубах, Котенко рассказал, где была, самая серьезная конкуренция и где понравилось больше всего: „Больше всего мне понравилось в Норвегии и там была сильная конкуренция. Там была отличная инфраструктура, у всех клубов хорошие стадионы, базы, много болельщиков приходило на игры. Там играл легендарный вратарь сборной Норвегии Томас Мюре. Я конкурировал с сильным вратарем Кристианом Нихтом. Я очень многому у него научился. Этот чемпионат мне много подарил эмоций“.
За свою карьеру Котенко не только отбивал мячи, но и забил один гол, благодаря которому „Левадия“ стала чемпионом Эстонии 2004 года за тур до конца чемпионата. „Мы играли в Вильянди, шел дождик, а нам очень нужна была победа. Так получилось, что я вынес мяч от своих ворот, который отрикошетил и залетел в ворота, и мы стали чемпионами Эстонии. В итоге мой гол стал победным в той игре“, — вспоминает вратарь.
Артур Котенко также поделился дальнейшими планами: „Я концентрируюсь на работе тренером вратарей. Я останусь в структуре клуба, буду помогать развивать молодых вратарей и полноценно с ними работать“.
Относительно последней игры Котенко сказал: „Ожидаю победы, хорошей игры команды и большого количества зрителей. Хотелось бы отыграть на ноль и насладиться последними моментами на поле и в раздевалке. Сделаю все, что в моих силах“.
Матч „Левадии“ против „Флоры“ пройдет в субботу, 12 ноября, в 14:00.