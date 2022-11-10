ПОДКАСТ | „Территорию“ России отдали без боя: что произошло с Херсоном?

Передача „Головная боль“:

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„Очевидно, это не конец войны - комментирует последние события Станислав Мереминский. - Украинские войска не вошли в Херсон. Украинская сторона очень осторожно комментирует происходящее“. Херсон - один из самых крупных городов, который завоевала Россия. „Мариуполь разрушили, Херсон остался единственным живым городом, который был оккупирован. Херсон единственный областной центр, который был занят российской армией. На харьковском и киевском направлении этого не получилось“, - добавил Андрей Шумаков.

Как заявил советник офиса президента Украина Михаил Подоляк, Украина не видит ухода войск из Херсона. По его словам, действия расходятся с заявлениями. Вполне вероятно, что это может быть ловушкой - на самом деле солдаты будут караулить местность вокруг. „Пропаганда сразу же нашла исторические совпадения: Совет в Филях в 1812 году, когда Кутузов оставил Москву. Как считается, это стало ключом к победе“, - добавил Мереминский.

Известно, что в конце сентября в России состоялись так называемые референдумы о присоединении завоёванных украинских территорий. В их число входил и Херсон, с которого сейчас ушли российские солдаты. „Это смешно. Референдумы были ради картинки, чтобы продать их людям. Горизонт планирований сократился до недель. Было понятно, что такие проблемы могут возникнуть - вот они и возникли, отдали без боя якобы российский город“.

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