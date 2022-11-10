Министр образования об увольнении Янович: она 4 года была директором, требования к должности не могли стать неожиданностью

Сама Янович говорит, что ее образование можно было бы приравнять к степени магистра, но город этого не сделал. Сейчас Ирина учится в Нарвском колледже Тартуского университета, намереваясь получить степень магистра, которая стала камнем преткновения для города и министерства. Впрочем, экс-директор уверена, что ее увольнение - это политический шаг, за которым стоит мэр Катри Райк (Янович - депутат депутат оппозиционной фракции Narva Heaks).

По поводу случившегося RusDelfi задал вопросы министру образованию Тынису Лукасу.

Почему не дали возможность продлить срок предписания директору Кренгольмской гимназии Ирине Янович, учитывая, что она уже является студенткой и в будущем могла бы получить магистерскую степень ?

В положении „Квалификационные требования к директорам, завучам, учителям и вспомогательным специалистам“ установлено, что квалификационными требованиями к директорам основных школ и гимназий являются степень магистра или эквивалентная квалификация и управленческие компетенции. Те же квалификационные требования, что и при процедуре госнадзора в гимназии, применялись и при приеме на работу директора, поэтому они не могли стать неожиданностью ни для директора школы, ни для самоуправления. Директор мог получить или начать получать степень магистра почти четыре года назад, с момента начала работы в 2018 году. У нее не было степени магистра и она не училась на степень магистра на момент предписания. Продление срока предписания на два года – неоправданно долгий срок. Администрация школы должна обеспечить замещение должности директора лицом, квалификация которого соответствует требованиям.