Новости Ида-Вирумаа
10.11.2022, 15:19

Министр образования об увольнении Янович: она 4 года была директором, требования к должности не могли стать неожиданностью

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Ирина Янович: министерство отняло возможность защититься
Ирина Янович, Тынис Лукас
Ирина Янович, Тынис Лукас
ФОТО: Facebook, Haridusministeerium | Delfi Meedia

Уволенная в октябре директор Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович не согласна с решением города и готовит иски в суд, а также письма в Министерство образования и науки и канцлеру права.

Город уволил Янович, проработавшую в этой школе в общей сложности 25 лет (из них с 2018 - в должности директора) со дня, обосновав это предписанием Министерства образования и науки, которое нашло, что Ирина Янович не отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя школы, поскольку не имеет магистерской степени. К слову, к уровню эстонского языка никаких претензий не предъявлялось.

Сама Янович говорит, что ее образование можно было бы приравнять к степени магистра, но город этого не сделал. Сейчас Ирина учится в Нарвском колледже Тартуского университета, намереваясь получить степень магистра, которая стала камнем преткновения для города и министерства. Впрочем, экс-директор уверена, что ее увольнение - это политический шаг, за которым стоит мэр Катри Райк (Янович - депутат депутат оппозиционной фракции Narva Heaks).

По поводу случившегося RusDelfi задал вопросы министру образованию Тынису Лукасу.

Почему не дали возможность продлить срок предписания директору Кренгольмской гимназии Ирине Янович, учитывая, что она уже является студенткой и в будущем могла бы получить магистерскую степень ?

В положении „Квалификационные требования к директорам, завучам, учителям и вспомогательным специалистам“ установлено, что квалификационными требованиями к директорам основных школ и гимназий являются степень магистра или эквивалентная квалификация и управленческие компетенции. Те же квалификационные требования, что и при процедуре госнадзора в гимназии, применялись и при приеме на работу директора, поэтому они не могли стать неожиданностью ни для директора школы, ни для самоуправления. Директор мог получить или начать получать степень магистра почти четыре года назад, с момента начала работы в 2018 году. У нее не было степени магистра и она не училась на степень магистра на момент предписания. Продление срока предписания на два года – неоправданно долгий срок. Администрация школы должна обеспечить замещение должности директора лицом, квалификация которого соответствует требованиям.

Как вы думаете, не противоречит ли эта принципиальная позиция - не продлевать срок - переходу на эстоноязычное образование? У Ирины Янович необходимый уровень владения эстонским языком, помимо должности директора она преподавала географию на эстонском языке. Таких специалистов в Нарве очень не хватает. Сама Ирина говорит, что больше не хочет продолжать работу в сфере образования, потому что ее уволили со дня, а министерство не пошло ей навстречу с продлением срока. Вам не кажется, что такие шаги не идут на пользу образованию в Нарве? Где мы в будущем найдем таких хороших специалистов со знанием эстонского языка? Пожалуйста, дайте свою оценку тому, что произошло.

До начала работы Ирины Янович в качестве директора и четыре года спустя действовали одни и те же квалификационные требования, которым, к сожалению, директор не соответствовала, и четыре года не приступала к учебе. На данный момент квалификация директоров школ и учителей по-прежнему рассматривается отдельно от языковых навыков, что, несомненно, стало проблемой не только в Нарве, но и в других частях Эстонии. Очень важным изменением, которое предусматривает переход на эстоноязычное образование, является сочетание квалификационных требований с требованиями к владению языком. Таким образом, мы можем избежать ситуации, когда учителя и директора школ, получившие необходимую квалификацию, могут работать в школах без достаточного знания эстонского языка. Очень приятно, что сегодня Ирина Янович начала учебу и надеюсь, что она закончится успешно.

Сама Ирина Янович на ответ министра отреагировала скептически, прокомментировав его так: „По итогам конкурса 2018 года я была признана соответствующей данной должности, причем, в комиссии была госпожа Райк (мэр Нарвы Катри Райк - ред.). У меня есть две позиции, по которым мне могли признать образование соответствующим магистерской степени, но работодатель даже не стал этим заниматься. Для меня и для моего работодателя реально стало неожиданностью, что мое образование не приравнивают к степени магистра, и в первый раз это было открыто только в 2022 году.

За четыре года я не получала от работодателя ни одного предписания о том, что я не соответствую. Важно ведь еще то, что до 14 ноября в суде можно было оспорить непродление срока предписания, но это мог сделать только город. Город не стал, и мне доверенность не дал. Министерство сделало очень хитро: предписание дается городу, и я, например, как директор, не смогла воспользоваться правом защиты своих интересов в суде “.

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