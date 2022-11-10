Министр образования об увольнении Янович: она 4 года была директором, требования к должности не могли стать неожиданностью(30)
Уволенная в октябре директор Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович не согласна с решением города и готовит иски в суд, а также письма в Министерство образования и науки и канцлеру права.
Город уволил Янович, проработавшую в этой школе в общей сложности 25 лет (из них с 2018 - в должности директора) со дня, обосновав это предписанием Министерства образования и науки, которое нашло, что Ирина Янович не отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя школы, поскольку не имеет магистерской степени. К слову, к уровню эстонского языка никаких претензий не предъявлялось.
Сама Янович говорит, что ее образование можно было бы приравнять к степени магистра, но город этого не сделал. Сейчас Ирина учится в Нарвском колледже Тартуского университета, намереваясь получить степень магистра, которая стала камнем преткновения для города и министерства. Впрочем, экс-директор уверена, что ее увольнение - это политический шаг, за которым стоит мэр Катри Райк (Янович - депутат депутат оппозиционной фракции Narva Heaks).
Почему не дали возможность продлить срок предписания директору Кренгольмской гимназии Ирине Янович, учитывая, что она уже является студенткой и в будущем могла бы получить магистерскую степень ?
В положении „Квалификационные требования к директорам, завучам, учителям и вспомогательным специалистам“ установлено, что квалификационными требованиями к директорам основных школ и гимназий являются степень магистра или эквивалентная квалификация и управленческие компетенции. Те же квалификационные требования, что и при процедуре госнадзора в гимназии, применялись и при приеме на работу директора, поэтому они не могли стать неожиданностью ни для директора школы, ни для самоуправления. Директор мог получить или начать получать степень магистра почти четыре года назад, с момента начала работы в 2018 году. У нее не было степени магистра и она не училась на степень магистра на момент предписания. Продление срока предписания на два года – неоправданно долгий срок. Администрация школы должна обеспечить замещение должности директора лицом, квалификация которого соответствует требованиям.
Как вы думаете, не противоречит ли эта принципиальная позиция - не продлевать срок - переходу на эстоноязычное образование? У Ирины Янович необходимый уровень владения эстонским языком, помимо должности директора она преподавала географию на эстонском языке. Таких специалистов в Нарве очень не хватает. Сама Ирина говорит, что больше не хочет продолжать работу в сфере образования, потому что ее уволили со дня, а министерство не пошло ей навстречу с продлением срока. Вам не кажется, что такие шаги не идут на пользу образованию в Нарве? Где мы в будущем найдем таких хороших специалистов со знанием эстонского языка? Пожалуйста, дайте свою оценку тому, что произошло.
До начала работы Ирины Янович в качестве директора и четыре года спустя действовали одни и те же квалификационные требования, которым, к сожалению, директор не соответствовала, и четыре года не приступала к учебе. На данный момент квалификация директоров школ и учителей по-прежнему рассматривается отдельно от языковых навыков, что, несомненно, стало проблемой не только в Нарве, но и в других частях Эстонии. Очень важным изменением, которое предусматривает переход на эстоноязычное образование, является сочетание квалификационных требований с требованиями к владению языком. Таким образом, мы можем избежать ситуации, когда учителя и директора школ, получившие необходимую квалификацию, могут работать в школах без достаточного знания эстонского языка. Очень приятно, что сегодня Ирина Янович начала учебу и надеюсь, что она закончится успешно.
Сама Ирина Янович на ответ министра отреагировала скептически, прокомментировав его так: „По итогам конкурса 2018 года я была признана соответствующей данной должности, причем, в комиссии была госпожа Райк (мэр Нарвы Катри Райк - ред.). У меня есть две позиции, по которым мне могли признать образование соответствующим магистерской степени, но работодатель даже не стал этим заниматься. Для меня и для моего работодателя реально стало неожиданностью, что мое образование не приравнивают к степени магистра, и в первый раз это было открыто только в 2022 году.
За четыре года я не получала от работодателя ни одного предписания о том, что я не соответствую. Важно ведь еще то, что до 14 ноября в суде можно было оспорить непродление срока предписания, но это мог сделать только город. Город не стал, и мне доверенность не дал. Министерство сделало очень хитро: предписание дается городу, и я, например, как директор, не смогла воспользоваться правом защиты своих интересов в суде “.