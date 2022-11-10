МИД РФ вызвало посла Латвии, обвинило Ригу в вандализме и пригрозило „чувствительными“ ответом(12)
Сегодня посол в Москве Марис Риекстиньш был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Российское внешнеполитическое ведомство раскритиковало представителя Риги за „вандализм“, „глорификацию нацизма“ и „неофашистский дух“ латвийских властей, пишет RusDelfi.lv.
„Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма“, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД РФ.
Ведомство во время встречи высказало недовольство и лично Риекстиньшем. По мнению российской стороны, посол позволяет себе „неприемлемые заявления в неофашистском духе“.
Также МИД упрекнуло латвийские власти в „противозаконных шагах, направленных на создание препятствий в работе культурного центра „Дом Москвы„ в Риге и санатория „Янтарный берег“ в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности“. Эти действия в ведомстве назвали „враждебными“ и возложили ответственность за последствия на латвийскую сторону.
„Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги“, — обещает МИД в пресс-релизе.