МИД РФ вызвало посла Латвии, обвинило Ригу в вандализме и пригрозило „чувствительными“ ответом

„Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма“, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ведомство во время встречи высказало недовольство и лично Риекстиньшем. По мнению российской стороны, посол позволяет себе „неприемлемые заявления в неофашистском духе“.

Также МИД упрекнуло латвийские власти в „противозаконных шагах, направленных на создание препятствий в работе культурного центра „Дом Москвы„ в Риге и санатория „Янтарный берег“ в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности“. Эти действия в ведомстве назвали „враждебными“ и возложили ответственность за последствия на латвийскую сторону.

„Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги“, — обещает МИД в пресс-релизе.