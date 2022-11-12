Где правда? НКО, занимающееся бездомными кошками Нарвы, утверждает, что город лишил их льготы на аренду и грозит выселением, управа возражает

Но вот, к примеру, в конце октября руководство НКО писало: „...Наш приют очень экономно расходует поступающие пожертвования - наши расходы на сухой корм составляют 1600 евро в месяц. Если учесть, что под нашей опекой более 200 животных, а новые котики поступают в приют каждую неделю, то наши расходы на корм для более 200 животных совсем невелики - это менее 10 евро в месяц на одного котика. Но, как говорится, беда не приходит одна. По надуманным причинам Департамент городского хозяйства лишил нас в августе и сентябре льготы по коммунальным платежам. Если раньше наши расходы по электричеству и воде составляли 160 евро в месяц, то за август и сентябрь нам начислено почти 1200 евро. В случае неуплаты счетов за август и сентябрь нашим подопечным грозит выселение. На сегодня задолженность Департамента городского хозяйства перед нашим приютом по решению VaKo составляет 500 евро. По необъяснимым причинам город не выполняет решение VaKo, вступившее в силу еще в июне и не возвращает приюту взысканные деньги. При этом угрожает выселением в случае неуплаты задолженности. В августе приют получил предупреждение, что в случае неуплаты задолженности в размере 61 евро Департамент городского хозяйства расторгнет с нами договор аренды.