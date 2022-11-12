Где правда? НКО, занимающееся бездомными кошками Нарвы, утверждает, что город лишил их льготы на аренду и грозит выселением, управа возражает(6)
НКО NarvaKassituba, занимающееся в Нарве содержанием бездомных кошек, время от времени обращается за помощью к неравнодушным жителям со странички своего Facebook. В этом не было бы ничего особенного, так действуют многие волонтерские организации по спасению животных, но зачастую информация, размещенная в публичном доступе, является неполной.
Справедливости ради, это не касается непосредственно животных, обитающих в приюте, которым действительно требуется и корм, и лечение, и наполнитель в лотки.
Но вот, к примеру, в конце октября руководство НКО писало: „...Наш приют очень экономно расходует поступающие пожертвования - наши расходы на сухой корм составляют 1600 евро в месяц. Если учесть, что под нашей опекой более 200 животных, а новые котики поступают в приют каждую неделю, то наши расходы на корм для более 200 животных совсем невелики - это менее 10 евро в месяц на одного котика. Но, как говорится, беда не приходит одна. По надуманным причинам Департамент городского хозяйства лишил нас в августе и сентябре льготы по коммунальным платежам. Если раньше наши расходы по электричеству и воде составляли 160 евро в месяц, то за август и сентябрь нам начислено почти 1200 евро. В случае неуплаты счетов за август и сентябрь нашим подопечным грозит выселение. На сегодня задолженность Департамента городского хозяйства перед нашим приютом по решению VaKo составляет 500 евро. По необъяснимым причинам город не выполняет решение VaKo, вступившее в силу еще в июне и не возвращает приюту взысканные деньги. При этом угрожает выселением в случае неуплаты задолженности. В августе приют получил предупреждение, что в случае неуплаты задолженности в размере 61 евро Департамент городского хозяйства расторгнет с нами договор аренды.
Мы убедительно просим помочь нам оплатить вновь образовавшуюся задолженность и не допустить выселения наших котиков обратно на улицу. Этой суммы - 1200 евро - ни у волонтеров, ни у работников приюта нет, и без вашей помощи, наши дорогие подписчики, нам не справиться“.
По надуманным причинам Департамент городского хозяйства лишил нас в августе и сентябре льготы по коммунальным платежам.
Так кто кому должен?
Важно разобраться, как получилось так, что город Нарва должен какие-то деньги НКО NarvaKassituba, а не наоборот? VaKo - о которой идет речь в обращении НКО - это комиссия по оспариванию государственных поставок (Riigihangete vaidlustuskomisjon), куда в свое время Kassituba обращалась, поскольку им не понравились некоторые из пунктов объявленного тендера на оперирование новым городским приютом для животных. К сожалению для его руководителей, НКО NarvaKassituba как участник не было квалифицировано, поскольку в условиях четко прописали наличие определенных возможностей, персонала, материальной базы и т.д. В результате конкурс выиграло таллинское НКО Loomade Hoiupaik, признанное соответствующим всем заявленным в конкурсе требованиям.
Итак, вернемся к VaKo. После того, как комиссия рассмотрела претензии Kassituba (это было еще летом), то вынесла следующее решение:
· Департамент городского хозяйства должен был оплатить в пользу MTÜ NarvaKassituba 1212,67 евро
· MTÜ NarvaKassituba обязано оплатить в пользу Департамента городского хозяйства 696 евро.
Обязательственно-правовой закон позволяет исполнять взаимные требования путем взаимозачета. Таким образом после зачета взаимных требований Департамент городского хозяйства должен был перечислить НКО NarvaKassituba сумму 516,67 евро (1212,67 евро – 696 евро).
Почему не перечисляет? Директор департамента Наталья Шибалова пояснила RusDefli, что по состоянию на начало ноября у НКО NarvaKassituba перед городом был также долг по договору безвозмездного пользования помещениями на улице Туру,1 за коммунальные услуги в сумме 1228,59 евро.
„Письмом от 2.11.2022 Департамент городского хозяйства известил НКО NarvaKassituba о том, что после зачета и этих взаимных требований у НКО NarvaKassituba остается долг в сумме 711,92 евро (1228,59 евро – 516,67 евро), который им необходимо оплатить. Таким образом, никакой задолженности перед НКО NarvaKassituba у Департамента городского хозяйства нет и, наоборот, ожидаем исполнения ими своих договорных обязательств перед городом в сумме 711,92 евро“, - ответила представитель города. Т.е. получается, путем взаимозачетов, должник не город Нарва, а кошачий приют? Что противоречит написанному на их страничке в Facebook.
Никакой задолженности перед НКО у Департамента городского хозяйства нет и, наоборот, ожидаем исполнения ими своих договорных обязательств перед городом в сумме 711,92 евро
Город: льгот мы лишили временно, и причина НКО известна
Так а что с льготами? Первой мыслью было то, что управа Нарвы лишила НКО льгот, поскольку у них не выходит „жить дружно“. Постоянное противостояние, обвинение города в выборе неправильного оператора, а совсем недавно в передаче „Актуальная камера“ на ETV+ руководитель общества защиты животных (а ранее - учредитель NarvaKassituba), экс-депутат Владимир Тарахтин заявил, что в новом здании городского приюта, который распахнет двери 1 декабря „будет некого содержать“. „Новый приют, он что - пустой будет? Где будет животных взять“, - развел руками Владимир Тарахтин, имея в виду, что в городе достаточно волонтерских организаций, которые справляются своими силами.
Но, на самом деле, не справляются. И NarvaKassituba продолжает просить помощи у жителей, ссылаясь на то, что управа прекратила поддержку НКО.
После небольшого расследования, проведенного RusDelfi, выяснилось, что это не так. Город действительно прерывал дотирование NarvaKassituba льготами на аренду, но на то была своя причина. Как объяснила журналисту RusDelfi директор департамента городского хозяйства Нарвы Наталья Шибалова, НКО NarvaKassituba использует городские помещения по адресу Turu tn 1 бесплатно (т.е. без взимания наемной платы). Помимо этого управа ежегодно устанавливает своим распоряжением отдельную дополнительную льготу по коммунальным услугам и плате за обслуживание для поддержки некоммерческих объединений в исключительном порядке.
„В 2022 году НКО NarvaKassituba была установлена льготная плата в размере 40% от текущих расходов по коммунальным платежам двумя распоряжениям управы: на период 01.01-30.06.2022 и на период 01.10-31.12.2022. За период с первого июля до конца сентября НКО NarvaKassituba льгота не была установлена, т.к. у некоммерческого объединения имелась задолженность по коммунальным услугам, которую они погасили только в сентябре 2022 года. После погашения задолженности стало возможным взвешивать основания для установления льготной платы на новый период“, - ответила представитель города.
Что ж, получается, что НКО NarvaKassituba знало как о том, по какой причине им прервали договор льготной аренды, так и о том, что льготные условия для них продолжились с октября. Но обо всех этих обстоятельствах умалчивает, когда обращается к общественности для помощи подопечным.
К сожалению, в данной ситуации больше всех страдают животные. Любая ложь или сокрытие важной информации - путь к растущему недоверию. А больше недоверия - меньше готовых перевести деньги на счет NarvaKassituba. Впрочем, помогать НКО нужно: там действительно живет много кошек, оставшихся в свое время без дома. Вполне реальный сценарий - узнать, какие корма, лекарства, средства гигиены необходимы, купить их и привезти в приют.