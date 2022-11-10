Вратарь сборной Эстонии, впервые вышедший в стартовом составе „Арсенала“, привез пенальти и пропустил три мяча

20-летний Хейн ранее в официальных матчах представлял только молодежную команду „Арсенала“ до 23 лет, но в среду главный тренер Микель Артета впервые выпустил эстонского вратаря в стартовом составе основной команды. По сравнению с предыдущей игрой чемпионата в основном составе „Арсенала“ произошло целых десять изменений, помимо Хейна на поле также вышли Фабио Виейра, Эдди Нкетиа и Маркиньос. В то же время показательно, что Артета выбрал Хейна и оставил голкипера из США Мэтта Тёрнера на скамейке запасных. В чемпионате основным вратарем „Арсенала“ является 24-летний британец Эрон Рамздейл.

Хотя „Брайтон“ лучше начал матч, „Арсенал“ вышел вперед на 20-й минуте: 23-летний нападающий Эдди Нкетиа одним касанием отправил мяч за спину Джейсону Стилу и вывел „Арсенал“ вперед 1:0.

К сожалению, преимущество длилось всего семь минут, и в этом оказался виноват Хейн. „Брайтон“, который занимает шестое место в английской премьер-лиге, вывел Дэнни Уэлбека один на один с вратарем „Арсенала“. Хейн, который пытался его встретить, поскользнулся и упал. Вратарь быстро поднялся, но потом поздно прыгнул за мячом и сфолил на нападающем гостей. Хейн заработал желтую карточку, а 31-летний Уэлбек хладнокровно реализовал 11-метровый удар в ворота своего бывшего клуба.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Второй тайм лучше начали хозяева, которые создавали моменты, но не смогли их реализовать. Под прессингом „Брайтон“ резко контратаковал. На 59-й минуте когда „чайки“ разломали оборонительную линию лондонцев, а Каору Митома, нападающий сборной Японии, с нескольких метров пробил по воротам.