МНЕНИЕ | Россия — постоянный член Совета безопасности ООН. Вы в этом уверены?

Казалось бы, прописная истина — Россия правопреемник СССР по всем правам и обязательствам, а постоянное членство в СБ ООН и право вето в этом уважаемом органе достались России по наследству от „союза нерушимого“.

Однако недавно Украина поставила под сомнение само принятие России в ООН, которое произошло на основании Письма МИД РФ от 13.01.1992 N 11/Угп и Письма Президента РСФСР от 24.12.1991. Давайте посмотрим эти письма и разберёмся, насколько легитимными они были: ведь в СССР было 15 республик, а письма в ООН писали должностные лица только одной из них.

Особый интерес во всех этих событиях представляет роль Казахстана — ведь он не участвовал в подписании Беловежских соглашений, и данный момент является ключевым: ведь Беловежские соглашения, по которым Россия, Белоруссия и Украина в трёхстороннем порядке объявили о выходе из СССР, были подписаны 8 декабря 1991 года. А теперь - внимание: Казахстан был последней республикой СССР, и свою независимость он провозгласил 16 декабря 1991 года, то есть, с 8 по 16 декабря 1991 года Казахстан оставался последней республикой СССР. Неужели этого недостаточно для того, чтобы считаться правопреемником?

Почитаем Письмо Президента РСФСР от 24.12.1991: „Имею честь информировать Вас, что членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций, в том числе в Совете Безопасности, во всех других органах и организациях системы ООН продолжается при поддержке стран Содружества Независимых Государств Российской Федерацией (РСФСР).“