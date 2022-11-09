МНЕНИЕ | Россия — постоянный член Совета безопасности ООН. Вы в этом уверены?(28)
Казалось бы, прописная истина — Россия правопреемник СССР по всем правам и обязательствам, а постоянное членство в СБ ООН и право вето в этом уважаемом органе достались России по наследству от „союза нерушимого“.
Однако недавно Украина поставила под сомнение само принятие России в ООН, которое произошло на основании Письма МИД РФ от 13.01.1992 N 11/Угп и Письма Президента РСФСР от 24.12.1991. Давайте посмотрим эти письма и разберёмся, насколько легитимными они были: ведь в СССР было 15 республик, а письма в ООН писали должностные лица только одной из них.
Особый интерес во всех этих событиях представляет роль Казахстана — ведь он не участвовал в подписании Беловежских соглашений, и данный момент является ключевым: ведь Беловежские соглашения, по которым Россия, Белоруссия и Украина в трёхстороннем порядке объявили о выходе из СССР, были подписаны 8 декабря 1991 года. А теперь - внимание: Казахстан был последней республикой СССР, и свою независимость он провозгласил 16 декабря 1991 года, то есть, с 8 по 16 декабря 1991 года Казахстан оставался последней республикой СССР. Неужели этого недостаточно для того, чтобы считаться правопреемником?
Почитаем Письмо Президента РСФСР от 24.12.1991: „Имею честь информировать Вас, что членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций, в том числе в Совете Безопасности, во всех других органах и организациях системы ООН продолжается при поддержке стран Содружества Независимых Государств Российской Федерацией (РСФСР).“
На поддержку стран СНГ Борис Николаевич сослался, а была ли она? Да! Она выражена Решением Совета Глав Государств СНГ от 21 декабря 1991 года в городе Алма-Ате (не зря, видимо, туда пришлось главам государств слетать). Согласно данному документу, „Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях“, а также, „Республика Беларусь, РСФСР, Украина окажут другим государствам Содружества поддержку в решении вопросов их полноправного членства в ООН и других международных организациях.“
Перевожу с дипломатического на русский: Казахстан заставили отказаться от правопреемственности от СССР в обмен на полноценное признание независимости. И действительно, датой признания Россией независимости Казахстана считается 21 декабря 1991 года.
Смотрим дальше: на какой документ ссылается Решение Совета Глав Государств СНГ от 21 декабря 1991 года? Вариантов немного — на на статью 12 Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, то есть, того самого Беловежского соглашения. О чём написано в данной статье? „Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР.“ Всё! Ни про какую преемственность тут нет ни слова!
Легитимно ли постоянное членство России в Совбезе ООН? Вроде бы — да, только получено оно на основании Беловежских соглашений, соглано которым Россия обязалась:
ст. 4 - „добросовестно и неукоснительно соблюдать взаимные обязательства“ (Будапештский меморандум, например).
ст. 5 - „уважать территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества“.
ст. 6 - „сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществления эффекивных мер сокращения вооружений и военных расходов“.
Стоить ли добавлять сюда цитаты из соглашения, согласно которым Россия должна была стремиться к тому, чтобы стать демократическим, правовым и миролюбивым государством?
Таким образом, комфортное кресло в Совете Безопасности ООН, как и ядерное оружие Украины, Россия получила, подписав документы, которые сама не удосужилась выполнять.
И, наконец, самое интересное: в 2003 году, в связи с тем, что Соглашение о создании СНГ не было ратифицировано Съездом народных депутатов РСФСР, комитет Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками пришёл к заключению, что Российская Федерация де-юре не является государством — учредителем и государством — членом Содружества Независимых Государств. Вы поняли, к чему я: Россия сама не считает легитимным документ, на основании которого она получила постоянное членство в Совете Безопасности (и не только).
Отсюда вопрос: что делают представители России в Совете Безопасности ООН? Возможно, представители Казахстана смотрелись бы там гораздо органичнее?