СМИ: погиб „замглавы администрации“ аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов

Ранее сообщения об этом распространили несколько российских „патриотических“ телеграм-каналов, в том числе Readovka и WarGonzo, пишет „Медуза“.

Вскоре после первоначального сообщения агентства процитировали слова „главы Минздрава“ Херсонской области о том, что врачи еще работают на месте ДТП и что официальной информации о гибели Стремоусова нет. Однако после этого смерть своего заместителя подтвердил Владимир Сальдо, руководитель российской администрации региона.