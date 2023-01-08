Эстонский музыкант, бежавший из советской Эстонии на Запад: в газетах написали, что я пустое место, бестолковый и бездарный во всем(15)
Композитор и пианист Рейн Раннап эмигрировал из Эстонии в 1987 году, когда итальянский импресарио пригласил на выступление за границей группу советских музыкантов. Среди них был и Раннап, который уже несколько лет вынашивал планы покинуть советскую Эстонию.
В СССР было практически невозможно получить разрешение на выезд в западные страны тем, кто не выглядел ревностным патриотом советского режима. Раннап долгое время находился в черном списке. „Я оказался там из-за своей западной рок-музыки, своего неподобающего для советского гражданина поведения на сцене, своих выражений на людях, своего выбора текстов для песен, своего неправильного круга общения, своих длинных волос и так далее, — написал он LP Eesti Päevaleht. — В то время издалека было видно, кто был независимым, имел свое мнение. Эти люди представляли угрозу государственному строю“.