Эстонский музыкант, бежавший из советской Эстонии на Запад: в газетах написали, что я пустое место, бестолковый и бездарный во всем

В СССР было практически невозможно получить разрешение на выезд в западные страны тем, кто не выглядел ревностным патриотом советского режима. Раннап долгое время находился в черном списке. „Я оказался там из-за своей западной рок-музыки, своего неподобающего для советского гражданина поведения на сцене, своих выражений на людях, своего выбора текстов для песен, своего неправильного круга общения, своих длинных волос и так далее, — написал он LP Eesti Päevaleht. — В то время издалека было видно, кто был независимым, имел свое мнение. Эти люди представляли угрозу государственному строю“.