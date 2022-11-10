„Евреи должны заплатить“: как нацистский режим устроил крупнейший в истории погром

84 года назад, в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, по гитлеровскому Третьему Рейху, который включал уже не только Германию, но и аннексированные Австрию, Судетскую область и Гданьск, прокатилась невиданная прежде волна антисемитских погромов. Члены военизированных нацистских формирований СА (штурмовые отряды) и СС при поддержке молодежи из гитлерюгенда и простых бюргеров крушили принадлежащие евреям магазины и синагоги, врывались в квартиры, избивали людей. Осколки разбитых витрин усеяли улицы, из-за чего с легкой руки немецкого министра экономика Вальтера Функа эти события вошли в историю под мрачно-ироничным прозвищем „Хрустальная ночь“. Полиция никак не мешала погромщикам. В общей сложности были разгромлены 267 синагог, несколько тысяч магазинов и мастерских, осквернено множество еврейских кладбищ… По официальными данным, жертвами погромов стали около 90 человек, по другим оценкам, их было в несколько раз больше.

Эти меры привели к массовой эмиграции, но далеко не все евреи в то время были готовы покинуть родную страну или имели для этого необходимые средства. В наиболее тяжелом положении были жившие в Германии евреи, которые имели польские паспорта. Таковых насчитывалось несколько десятков тысяч человек. В основном это были бывшие жители Галиции и их потомки. В результате распада Австро-Венгерской империи в конце 1-й мировой войны эти люди автоматом получили польские паспорта, но почти никто из них не знал польский язык и не бывал в самой Польше. Теперь гитлеровский режим стремился выдворить их из страны, но и польские власти не горели желанием принять на свою территорию. В марте 1938 года в Польше был принят закон о лишении гражданства лиц, долгое время живущих за границей. В ответ на это в конце октября того же года в Германии было задержано примерно 15-20 тысяч евреев с польскими паспортами, которых депортировали через границу. Польские власти отказались пропускать их на свою территорию и разместили в лагере беженцев в пограничном городке Збоньшин. Среди тысяч депортированных была и семья портного из Ганновера Зенделя Гриншпана. Один из его сыновей, 17-летний Гершель, в то время нелегально жил у дяди в Париже. Из газет и телеграмм родственников он узнал о бедствиях высланных соотечественников. Возмущение толкнуло юношу на радикальный шаг. Он купил револьвер и 7 ноября отправился в германское посольство. Встретившись там с секретарем миссии Э. фон Ратом (вероятно, они были знакомы по подпольным гей-клубам), Гриншпан несколько раз выстрелил в дипломата. Два дея спустя фон Рат умер в больнице.