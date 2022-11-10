„Евреи должны заплатить“: как нацистский режим устроил крупнейший в истории погром
9 ноября отмечается Международный день борьбы против фашизма и антисемитизма. RusDefi вспоминает о событиях, в память о которых была выбрана именно эта дата.
84 года назад, в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, по гитлеровскому Третьему Рейху, который включал уже не только Германию, но и аннексированные Австрию, Судетскую область и Гданьск, прокатилась невиданная прежде волна антисемитских погромов. Члены военизированных нацистских формирований СА (штурмовые отряды) и СС при поддержке молодежи из гитлерюгенда и простых бюргеров крушили принадлежащие евреям магазины и синагоги, врывались в квартиры, избивали людей. Осколки разбитых витрин усеяли улицы, из-за чего с легкой руки немецкого министра экономика Вальтера Функа эти события вошли в историю под мрачно-ироничным прозвищем „Хрустальная ночь“. Полиция никак не мешала погромщикам. В общей сложности были разгромлены 267 синагог, несколько тысяч магазинов и мастерских, осквернено множество еврейских кладбищ… По официальными данным, жертвами погромов стали около 90 человек, по другим оценкам, их было в несколько раз больше.
„Хрустальная ночь“ стала логичным продолжением политики антисемитизма, проводимой нацистами. Почти сразу после прихода к власти Гитлера в 1933 году началось ограничение гражданских и экономических прав евреев, власти поощряли направленные против них общественные кампании (например, бойкот лавок или отказ в приеме детей в школы). Согласно принятым в 1935 году так называемым Нюрнбергским расовым законам, евреи из полноправных граждан превратились в „подданных“ Третьего Рейха, запрещались их браки с представителями „арийской расы“. В 1937 году нацистское руководство стало готовить новый виток антиеврейских репрессий. Причины этого были не только идеологическими, но и вполне практическими: несмотря на достаточно массовую эмиграцию, во владении евреев в Германии продолжало оставаться немало недвижимости, мелких и средних предприятий.
Эти меры привели к массовой эмиграции, но далеко не все евреи в то время были готовы покинуть родную страну или имели для этого необходимые средства. В наиболее тяжелом положении были жившие в Германии евреи, которые имели польские паспорта. Таковых насчитывалось несколько десятков тысяч человек. В основном это были бывшие жители Галиции и их потомки. В результате распада Австро-Венгерской империи в конце 1-й мировой войны эти люди автоматом получили польские паспорта, но почти никто из них не знал польский язык и не бывал в самой Польше. Теперь гитлеровский режим стремился выдворить их из страны, но и польские власти не горели желанием принять на свою территорию. В марте 1938 года в Польше был принят закон о лишении гражданства лиц, долгое время живущих за границей. В ответ на это в конце октября того же года в Германии было задержано примерно 15-20 тысяч евреев с польскими паспортами, которых депортировали через границу. Польские власти отказались пропускать их на свою территорию и разместили в лагере беженцев в пограничном городке Збоньшин. Среди тысяч депортированных была и семья портного из Ганновера Зенделя Гриншпана. Один из его сыновей, 17-летний Гершель, в то время нелегально жил у дяди в Париже. Из газет и телеграмм родственников он узнал о бедствиях высланных соотечественников. Возмущение толкнуло юношу на радикальный шаг. Он купил револьвер и 7 ноября отправился в германское посольство. Встретившись там с секретарем миссии Э. фон Ратом (вероятно, они были знакомы по подпольным гей-клубам), Гриншпан несколько раз выстрелил в дипломата. Два дея спустя фон Рат умер в больнице.
Этот теракт стал идеальным поводом для нацистской пропагандистской машины, тем более, что 9 ноября пышно праздновалась годовщина „Пивного путча“ - первой неудачной попытки Гитлера захватить власть в 1923 году. Министр пропаганды Геббельс цинично заявил, что нацистская партия „не унизится до организации выступлений против евреев“, но пригрозил им „волной народного негодования“. В действительности, однако, начавшиеся погромы были тщательно организованы и лишь имитировали спонтанное возмущение. Например, известно, что из всех разгромленных синагог нацисты заранее вывезли архивы (эти документы были необходимы для выявления лиц еврейского происхождения).
При этом виновными в беспорядках власти обвинили самих евреев. Около 30 тысяч человек были арестованы и брошены в концлагеря. Кроме того, по требованию властей в возмещение ущерба евреи должны были выплатить несколько миллиардов рейхсмарок (в основном, через конфискацию имущества).
События „Хрустальной ночи“ считаются поворотным моментом в расовой политике Гитлера. С этого момента нацисты перешли от дискриминации евреев в политической и экономической сферах к тактике прямого террора. Ряд историков считает погромы ноября 1938 года первым актом Холокоста.
„Хрустальная ночь“ вызвала широкий международный резонанс. Правительства ряда европейских стран и США выразили протесты, там резко упала популярность профашистских партий и организаций. Вместе с тем, ни одно государство не порвало дипломатических отношений с Третьим Рейхом. Более того, совершенный Гриншпаном теракт послужил предлогом для ужесточения правил въезда в некоторые государства для пытающихся спастись германских евреев.
Гершель Гриншпан провел в тюрьме около 20 месяцев, но суд над ним не успели завершить до оккупации немцами Франции. В июле 1940 года, вопреки нормам международного права, его выдали нацистским властям. Геббельс рассчитывал организовать громкий процесс, однако от этой идеи отказались из-за опасений, что вскроются гомосексуальные предпочтения убитого фон Рата. В итоге Гриншпан сгинул в одной из тюрем. Его родители сумели пережить Холокост, после войны уехали в Израиль и там в 1961 году выступали на процессе над нацистским преступником А. Эйхманом. По иронии судьбы, ровно через 51 год после „Хрустальной ночи“ Германия пережила еще одни массовые выступления, когда 9 ноября 1989 года протестующие начали сносить Берлинскую стену. Но это уже совсем другая история...