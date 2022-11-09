Правда ли, что в испанском учебнике использовали карту Украины, изменённую по итогам референдумов?
В конце октября СМИ и интернет-пользователи стали распространять снимок испаноязычного учебного пособия, в котором якобы используется карта Украины без Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Мы проверили достоверность таких сообщений.
Вечером 28 октября крымское подразделение РИА „Новости“ опубликовало заметку под названием „В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР“. Автор этого текста сообщает, что в пособии по географии, который будут использовать в испанских школах, российско-украинская граница изменена в соответствии с результатами референдумов 2014 и 2022 годов. Схожие по смыслу материалы появились также на сайтах „Федерального агентства новостей» и информационного агентства News Front, ресурсах „Патриот Донбасса», „Лента новостей Крыма», „Zov Херсон», „Zov Запорожье» и „Политикус». Сообщали о такой карте в испанских учебниках и украинские источники — например, „24-й канал», который, впрочем, уточнил, что эти сведения могут не соответствовать действительности.
Автор заметки РИА „Новости“ сообщил, что источником информации для него стали „социальные сети и Telegram-каналы“. Там карту действительно публиковали очень активно: например, в Telegram ею делились каналы Colonelcassad (815 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „С места событий» (804 000), „Первый народный» (794 000), „NE.Сахар» (717 000), „Что творится?» (701 000), „Скотт Риттер в Telegram» (666 000), „Вежливые люди 🅉 СВО» (544 000), „Украина.ру» (168 000) и „Кибер фронт Z » (111 000).
Единственное доказательство, которое используют авторы подобных публикаций, — снимок одной из страниц учебника, раскрытого на полу (а также обрезанную или иным образом изменённую версию той же фотографии). Нам не удалось найти сообщений в официальных источниках и испаноязычных СМИ, которые подтверждали бы подлинность заявлений об изменении российско-украинской границы в испанских учебных пособиях по географии.
Более того, для школьного учебника, якобы опубликованного в Испании, на карте под заголовком „Государства, входящие в Европейский союз“ допущено подозрительно много ошибок. Так, в ЕС на ней в действительности не входят не только Украина, но и Норвегия, Исландия, Швейцария и Северная Македония (кстати, в написании названия этой страны допущена ошибка, просто Македонией она официально перестала быть в 2019 году). C другой стороны, в объединение „забыли“ включить Словению, Люксембург, а также части других государств, в том числе добрую половину Греции и Дании, итальянские острова Сицилию и Сардинию, французскую Корсику, испанские Балеарские острова, шведский Готланд, датские Фолклендские острова, эстонские Сааремаа и Хийумаа. Что-то совсем странное, если судить по карте, происходит с Великобританией, официально вышедшей из ЕС в начале 2020 года: Англия, Уэльс и Северная Ирландия почему-то отмечены как часть Евросоюза, а Шотландия — нет. Наконец, на карте в качестве самостоятельного государства значится Косово, хотя испанские официальные лица последние полтора десятка лет последовательно выступают против признания его независимости.
Дело в том, что основой для распространившейся в соцсетях фотографии стал подвергшийся обработке в фоторедакторе снимок реального учебника, выпущенного в другой стране. Как установили наши коллеги из проектов MythDetector и 15min, подготовили это пособие совсем не в Испании, а в Мексике. К 2022–2023 учебному году его переиздали в пятый раз при поддержке местного министерства образования. Оставим на совести составителей пособия для учеников шестого класса допущенные на карте ошибки, однако Украина на ней изображена в границах, признаваемых подавляющим большинством стран мира.
Аналогичным образом страна представлена и на других картах из этого учебника (например, на страницах 17, 50, 114, 126, 189–191 и 193). Это соответствует официальной позиции Мексики — и весной 2014, и осенью 2022 года это государство вместе с большинством других стран мира поддержало резолюции Генассамблеи ООН, в которых референдумы, прошедшие в Крыму и Севастополе, а также Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, признаются не имеющими законной силы.
Судя по всему, первыми о якобы изменённой карте Украины в испанском учебнике географии стали рассказывать русскоязычные Telegram-каналы. По данным сервиса TGStat, наиболее ранние такие публикации появились днём 27 октября в относительно небольших каналах, среди которых „ Все СМИ здесь!» (около 25 000 подписчиков, 12:34 по московскому времени), „Полити-ка» (около 59 000, 12:37) и „Белорусский силовик» (32 000, 13:04). Часть из них не указывали источник, некоторые сообщали, что фото им „прислал подписчик“ — такая модель распространения информации довольно популярна и часто свидетельствует о том, что изложенные в тексте сведения не соответствуют действительности.
Таким образом, нам не удалось найти официальных и/или сколько-нибудь достоверных подтверждений того, что на картах в испанских школьных учебниках изменили российско-украинскую границу в соответствии с прошедшими этой осенью референдумами. Единственный источник, на основании которого сначала Telegram-каналы, а за ними некоторые СМИ делали такие утверждения, — подвергшаяся монтажу фотография мексиканского учебного пособия, в котором (несмотря на допущенные авторами прочие ошибки) Украина изображена в границах 1991 года как на этой, так и на других картах.
Итог: Фейк