Правда ли, что в испанском учебнике использовали карту Украины, изменённую по итогам референдумов?

Более того, для школьного учебника, якобы опубликованного в Испании, на карте под заголовком „Государства, входящие в Европейский союз“ допущено подозрительно много ошибок. Так, в ЕС на ней в действительности не входят не только Украина, но и Норвегия, Исландия, Швейцария и Северная Македония (кстати, в написании названия этой страны допущена ошибка, просто Македонией она официально перестала быть в 2019 году). C другой стороны, в объединение „забыли“ включить Словению, Люксембург, а также части других государств, в том числе добрую половину Греции и Дании, итальянские острова Сицилию и Сардинию, французскую Корсику, испанские Балеарские острова, шведский Готланд, датские Фолклендские острова, эстонские Сааремаа и Хийумаа. Что-то совсем странное, если судить по карте, происходит с Великобританией, официально вышедшей из ЕС в начале 2020 года: Англия, Уэльс и Северная Ирландия почему-то отмечены как часть Евросоюза, а Шотландия — нет. Наконец, на карте в качестве самостоятельного государства значится Косово, хотя испанские официальные лица последние полтора десятка лет последовательно выступают против признания его независимости.

Единственное доказательство, которое используют авторы подобных публикаций, — снимок одной из страниц учебника, раскрытого на полу (а также обрезанную или иным образом изменённую версию той же фотографии). Нам не удалось найти сообщений в официальных источниках и испаноязычных СМИ, которые подтверждали бы подлинность заявлений об изменении российско-украинской границы в испанских учебных пособиях по географии.

Дело в том, что основой для распространившейся в соцсетях фотографии стал подвергшийся обработке в фоторедакторе снимок реального учебника, выпущенного в другой стране. Как установили наши коллеги из проектов MythDetector и 15min, подготовили это пособие совсем не в Испании, а в Мексике. К 2022–2023 учебному году его переиздали в пятый раз при поддержке местного министерства образования. Оставим на совести составителей пособия для учеников шестого класса допущенные на карте ошибки, однако Украина на ней изображена в границах, признаваемых подавляющим большинством стран мира.

Аналогичным образом страна представлена и на других картах из этого учебника (например, на страницах 17, 50, 114, 126, 189–191 и 193). Это соответствует официальной позиции Мексики — и весной 2014, и осенью 2022 года это государство вместе с большинством других стран мира поддержало резолюции Генассамблеи ООН, в которых референдумы, прошедшие в Крыму и Севастополе, а также Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, признаются не имеющими законной силы.

Судя по всему, первыми о якобы изменённой карте Украины в испанском учебнике географии стали рассказывать русскоязычные Telegram-каналы. По данным сервиса TGStat, наиболее ранние такие публикации появились днём 27 октября в относительно небольших каналах, среди которых „ Все СМИ здесь!» (около 25 000 подписчиков, 12:34 по московскому времени), „Полити-ка» (около 59 000, 12:37) и „Белорусский силовик» (32 000, 13:04). Часть из них не указывали источник, некоторые сообщали, что фото им „прислал подписчик“ — такая модель распространения информации довольно популярна и часто свидетельствует о том, что изложенные в тексте сведения не соответствуют действительности.

Таким образом, нам не удалось найти официальных и/или сколько-нибудь достоверных подтверждений того, что на картах в испанских школьных учебниках изменили российско-украинскую границу в соответствии с прошедшими этой осенью референдумами. Единственный источник, на основании которого сначала Telegram-каналы, а за ними некоторые СМИ делали такие утверждения, — подвергшаяся монтажу фотография мексиканского учебного пособия, в котором (несмотря на допущенные авторами прочие ошибки) Украина изображена в границах 1991 года как на этой, так и на других картах.

Итог: Фейк