Внимание, владельцы автомобилей! Таллинн протестирует новый порядок парковки в Лилле и Ыйсмяэ

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, в Таллинне парковка и уборка снега тесно связаны. В этом году город обновил договоры с партнерами по обслуживанию улиц – помимо прочего, это позволит улучшить качество зимней уборки улиц, однако свой вклад могут внести и местные жители.

„Если улицы заставлены автомобилями, то техника не сможет очистить улицы и вывести снег. Если мы хотим, чтобы деньги налогоплательщиков использовались эффективно, и трактор мог должным образом очистить улицы и дворы от снега, то нам необходимо вводить временную организацию парковки. В определенные дни горожане должны будут парковать автомобили в альтернативных местах, а партнеры по обслуживанию смогут заниматься уборкой и вывозом снега по всей улице“, - сказал Свет.

В четверг, 10 ноября, в 18.00 в управе района Кристийне (ул. Металли, 5) состоится инфочас, на котором местных жителей ознакомят с новыми правилами парковки.

„Прошлой зимой мы получали от местных жителей различные отзывы и предложения. Мы пришли к выводу, что нынешняя организация дорожного движения не позволяет очищать узкие улицы таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение в зимних условиях и наилучшее качество обслуживания улиц. Припаркованные автомобили препятствуют качественной работе обслуживающей техники и мешают очищать обочины. По этой причине мы решили протестировать новую организацию дорожного движения“, - пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.