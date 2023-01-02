Как КГБ формировал образ „предателей“, сбежавших из советской Эстонии на Запад

Агу Веэтамм, проработавший в СМИ несколько десятилетий, вспоминает, что в целом о побегах говорили мало, и истории передавались только из уст в уста. „По большей части это была запретная тема. Однако, если статьи и появлялись в прессе, имена и связанные с ними истории всегда были согласованы. Скажем прямо: согласованы с органами КГБ“, — сказал он в интервью LP Eesti Päevaleht.

Журналист радио и телевидения Олави Пихламяги говорит, что, например, музыка Лейлы Миллер и Вальдо Рандпере после их побега звучать вообще перестала. „Кто совсем уехал, их музыку ставить запрещали“.

Подобная тяжелая история связана и с парой музыкантов Кристи и Райво Таммик, к которым после их побега на родине стали относиться крайне нетерпимо. Они были первой супружеской парой, бежавшей из СССР на Запад. Обычно разрешение на выезд получал только один член семьи, остальные оставались на родине в роли заложников, чтобы поумерить желание уехавшего сбежать. В 1975 году чете Таммик разрешили поехать на три месяца в Западную Германию, где жила мать Кристи. Они там остались и попросили убежища.

Сын Кристи от первого брака остался в Эстонии, и мать с сыном встретились только двадцать лет спустя. В Германии Кристи нашла работу в эстонской редакции „Радио Свобода“. И это тоже стало причиной того, что над ней стали насмехаться на родной земле. В прессе ее клеймили идеологической диверсанткой, предательницей родины и хулительницей родной стороны.