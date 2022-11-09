Ужас в Америке. Звезда из США приставал к 12-летней девочке и чуть не сел в тюрьму(3)
Джимми Ши — звезда американского скелетона. Он — второй атлет в истории своей страны в этом виде спорта, кто брал золото Олимпийских игр (в 1928 году лучшим был Дженнисон Хитон). Помимо первого места в Солт-Лейк-Сити-2002 у Ши есть звание чемпиона мира. А вообще Джимми уникален не только этим. Он — олимпиец в третьем поколении.
Когда в 2021 году в СМИ появились новости о том, что Ши обвинен в сексуальном насилии, в Америке все были в шоке. Никто не мог поверить, что примерный семьянин, глава фонда, поддерживающий детский спорт и пример для всех скелетонистов в стране мог совершить подобное.
Жертвой оказалась 12-летняя девочка из Юты. Она рассказала школьному психологу, что в 2020-м Ши несколько раз ударил ее по попе, гладил по спине под одеждой и клал свою руку на грудь. Все это доставляло пострадавшей дискомфорт. Скелетониста сразу же арестовали. Позже олимпийский чемпион был выпущен под залог с условием, что не будет приближаться к девочке и ее семье.
Спортсмен отрицал все обвинения. В итоге же Ши пришлось признать себя виновным в том, что он действительно прикасался к ребенку, но в его действиях не было сексуального подтекста. Именно чистосердечное не позволило скелетонисту оказаться за решеткой. Он получил два года условно, запрет на контакты с жертвой и направление на психосексуальное обследование.
Адвокат Ши, Руди Батиста, сказал, что исход дела был „чрезвычайно благоприятным“ для его клиента:
— Мы всегда заявляли, что он совершенно невиновен в обвинении в сексуальном насилии над ребенком при отягчающих обстоятельствах, что это было нелепо и было частью уловки возмездия и манипуляции в другом судебном разбирательстве против него.
Ему и в голову не приходило, что это вызовет у девочки тревогу или оскорбление. Но, очевидно, это станет для него уроком. У него не было проблем с тем, чтобы взять на себя ответственность за это, потому что он это сделал, и он понимает, что ему нужно быть более осведомленным о том, что может вызвать тревогу или оскорбление. Но это никогда не предполагалось как сексуальное преступление или что-то в этом роде.
Источник - Sport24