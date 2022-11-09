Что стало с нарвскими церквями, которые построил Иван Грозный?

Икону Николая Угодника чуть позднее вернули из Ивангорода в Нарву и поместили в Спасо-Преображенский собор, который стал православным храмом после завоевания Нарвы русскими войсками во время Северной войны в 1704 году. Для святой иконы даже построили отдельную часовню при соборе, которая так и стала называться - Никольской.

Дом простоял до Второй мировой войны и встречается на многих фотографиях довоенной Нарвы. Основное же здание, в котором была ранее церковь, переделали, оно получилось двухэтажным и открыли там богадельню, которая просуществовала до 1704 года, а после завоевания Нарвы Петром I прекратила свою работу.

Дом и территорию, где ранее была Богородицкая церковь, продали. Участок разделили на две части. На месте бывшего церковного алтаря горожанин Бальтазар Шрамм в 1668 году построил свой дом со знаменитым ступенчатым фронтоном.

Позднее иконы из обоих храмов передали в Иваногород, в котором во времена шведского владычества проживало большей частью русское население. Там иконы поместили в Успенскую церковь, находящуюся на территории современной Ивангородской крепости.

В течение последующих двадцати пяти лет святые иконы находились в этих церквях. После того, как шведы захватили Нарву в 1581 году, Никольская церковь была разрушена. Богородицкую же церковь, которая находилась совсем близко к современной Ратушной площади, шведы сохранили.

После взятия Нарвы в мае 1558 года, в городе среди разрушенных и сожжённых домов русские солдаты действительно нашли две иконы. И для этих икон в Нарве по приказу Ивана Грозного были построены две церкви. Для пресвятой Богородицы построили каменную Богородицкую церковь, а для иконы со святым Николаем- Никольскую церковь, которая была сложена из дерева.

На самом деле, эта легенда вполне могла быть совсем не легендой, а правдой. В начале 20 века среди нарвитян ходила такая история.

Многие нарвитяне знают легенду, по которой, когда Иван Грозный брал Нарву, то его солдаты на пепелище, что осталось от Нарвы после большого пожара, нашли две иконы: одну с изображением Девы Марии, другую с изображением Николая Угодника. Иконы доставили в Москву царю, где он, якобы, воспринял их, как знамение его последующих побед и возрадовался их обретению.

Во время Второй мировой войны икона будет эвакуирована в Таллинн, а потом возвращена в Нарву, но так как Спасо-Преображенский собор был разрушен, то её поместили в Воскресенский собор, где она находится и поныне в левом приделе алтаря. Говорят, внизу иконы даже есть опалённость от пожара 1558 года. У другой нарвской святыни была более печальная судьба. Икона Богородицы, которая хранилась в Ивангороде, во время войны исчезла и считается утерянной реликвией.

Дом с бывшей богадельней перепродавали после 1704 года много раз, пока он, наконец, в начале XX века не оказался во владении двух братьев евреев родом из Нарвы Мойше и Абрама Ушеров. Братья захотели переделать здание под магазин и обратились к городскому управлению с просьбой разрешить перестройку.

Нарвская городская дума не спешила идти навстречу братьям, памятую, что в том доме находилась старейшая православная церковь Нарвы. Настоятель Спасо-Преображенского собора предложил. Санкт-Петербургской епархии выкупить дом и сделать в нём на первом этаже книжную и церковную лавку, а на втором церковный музей. Но епархия перенаправила запрос о покупке здания в городское управление Нарвы.

Последние же, сославшись на большие дыры в бюджете, ответили, что церковные исторические памятники больше находятся в сфере интересов Духовного Ведомства нежели Городского Управления и отказали в покупке этого дома. Городские власти посчитали 10000 рублей стоимости дома и 7000 рублей ремонта, который требовалось осуществить, слишком большой суммой, хотя братья Ушеры, учитывая сложившеюся ситуацию, готовы были продать этот дом.

Так как ни город, ни епархия здание не выкупили, братья Ушеры переделали дом, и открыли в нём многофункциональный магазин, в котором был портной, колбасная торговля и писчебумажный магазин. После смерти братьев здание было перепродано и позднее разрушено в ходе боёв Второй мировой войны.

О доме Ушеров в городе ходила легенда, что под ним проходил подземный ход, который ввёл к несметным сокровищам, спрятанным нарвским городским магистратом во время осады Нарвы в 1704 году войсками Петра I.

Эта история доставляла Ушерам много хлопот, так как время от времени возле их дома вертелись подозрительные личности и любители „покопать“.

Особенно их дом стал популярным в 1930- е годы, когда провалилась часть улицы Кузнечной вблизи Сенного рынка, и открылся старинный подземный ход.

Многие искатели сокровищ полагали, что это и есть тот подземный ход, который вёл под Сенным рынком к дому Ушеров и где-то там, в недрах земли есть помещения, где хранится золото шведского магистрата. Несмотря на многие предпринятые попытки, сокровище так и не было найдено.

Дом купца Бальтазара Шрамма на фото слева. Дом был построен в 1668 году. Считается, что он был построен на алтарной части Богородицкой церкви.