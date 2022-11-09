Главное о выборах в США: республиканцы обошли демократов в палате представителей, борьба за сенат продолжается

Республиканцы лидируют в палате представителей. Согласно предварительным данным СМИ, большинство мест в нижней палате конгресса США займут представители Республиканской партии. По оценкам The New York Times, у них 193 места из 435, у демократов — 166. По данным CNN, республиканцам отойдут 193 места, их оппонентам — 170. Fox News сообщает, что у республиканцев 195 мест в палате представителей, у демократов — 166. Оценка NBC: 218 мест у республиканцев, 217 — у демократов.

Борьба двух партий за контроль над сенатом продолжается. Сначала СМИ отдавали примерно равное количество голосов представителям обеих партий, позже демократы вырвались вперед. По данным NBC и The New York Times, Демократическую партию в сенате (всего 100 мест) будут представлять 48 человек, Республиканскую — 47. По оценкам CNN и Fox News, партии продолжают равное противоборство — у каждой по 48 мест.

При этом, отмечает CNN, и демократам, и республиканцам удалось защитить свои ключевые места в сенате. По предварительным данным, демократы выиграли борьбу в двух ключевых гонках — Колорадо (Майкл Беннет) и Нью-Гэмпшире (Крис Паппас) — и лидируют с существенным отрывом в борьбе в Аризоне. По итогам подсчета половины бюллетеней в этом штате Fox News и CNN сообщили, что демократа Марка Келли поддержали 56% избирателей, республиканца Блейка Мастерса — чуть более 41%.

В Пенсильвании на выборах в сенат после подсчета более 90% голосов демократ Джон Феттерман опередил республиканца Мехмета Оза на 2,5%. Еще в одном ключевом штате — Джорджии — действующий сенатор-демократ Рафаэль Уорнок опережает своего соперника-республиканца менее чем на 1%. В свою очередь, республиканцев избрали во Флориде (Марк Рубио) и Огайо (Джей Ди Вэнс).